Racconigi consegna il premio Giornalistico “Aldo Mano” ad Enrico Anghilante, fondatore del nostro gruppo editoriale

Sabato scorso, nella cornice del Salone d’Ercole del Castello di Racconigi, si è svolta la cerimonia di consegna della seconda edizione del Premio Giornalistico “Aldo Mano”, promosso dal Comune di Racconigi e dal Lions Club locale per ricordare la figura di Aldo Mano, storico giornalista racconigese scomparso nel 2022.

A ricevere il riconoscimento è stato Enrico Anghilante, fondatore di testate online come Targato.cn, Sanremo News e More News, network che oggi conta oltre trenta testate locali e centinaia di migliaia di lettori quotidiani. Il premio è stato conferito per l’impegno nel costruire un giornalismo digitale di prossimità, capace di radicarsi nei territori con linguaggio diretto, affidabilità e presenza costante.

Durante la mattinata, Sara Giraudi (Corriere di Savigliano) ed Enrico Grande (Corriere di Saluzzo) hanno tracciato due intensi e affettuosi ritratti di Aldo Mano, ricordandolo come una figura di riferimento per intere generazioni di cronisti locali: un uomo di grande rigore, sincero, schietto e senza fronzoli, capace di raccontare con autenticità la vita delle comunità.

Lo stesso Enrico Anghilante, nel suo intervento, ha sottolineato il valore del premio come segno di continuità tra chi ha saputo fare informazione con passione sul campo e chi, oggi, cerca di farlo anche attraverso le piattaforme digitali, mantenendo vivo il legame con i territori.

Non è mancato il ricordo dei familiari di Aldo Mano, che hanno partecipato con emozione alla cerimonia, tra cui la nipote, che ha voluto ringraziare tutti per l’attenzione e l’affetto dimostrati nel custodirne la memoria.