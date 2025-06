Savigliano: via alle domande per la riduzione della TARI per famiglie con Isee pari o inferiore a 10mila euro

Per avere la riduzione sulla Tassa rifiuti, occorre presentare domanda. Il Comune di Savigliano ricorda che per ottenere la riduzione del 55% sulla Tari – per Isee inferiore o pari a 10.000 euro – occorre presentare domanda all'Ufficio Tributi. Il modello da compilare è disponibile sul sito internet del Municipio, alla sezione “Tasse e tributi”. Occorre allegare l'attestazione Isee in corso di validità per il 2025, oltre alla carta di identità del dichiarante o l'eventuale delega.

Riguardo il termine, si consiglia di provvedere entro il 10 luglio prossimo per vedersi già riconosciuta l'agevolazione sulla bolletta di quest'anno.

Le domande devono essere consegnate via Pec a comune.savigliano@legalmail.it. È possibile anche concordare un appuntamento.

Per informazioni: tributi@comune.savigliano.cn.it, oppure contattare i seguenti recapiti: 0172/710269 - 0172/710275 - 0172/710292.