Taglio del nastro dei nuovi "orti comodi" del Tapparelli dedicati a Romano Bellino

Gli ospiti si prenderanno cura dell’ insalata, erbe aromatiche, fragole, fiori, aglio, menta, basilico e potranno raccogliere o odorare le piantine sistemate nelle grandi vasche a misura d’uomo, fatte con pali di legno e riempite di terra, nell’area esterna della Residenza Tapparelli.

Sono stati inaugurati questa mattina (giovedì 12 giugno) con una vera e propria festa, i rinnovati “orti comodi” della struttura, in continuità con la precedente installazione del 2010.

Gli orti sono stati dedicati alla memoria di Romano Bellino, per oltre 25 anni volontario del Tapparelli e poi ospite della struttura, dove è stato l’appassionato "ortolano" di queste piccole produzioni ( anche durante il Covid) iniziando a coltivare contro il muro di recinzione. L’orto era la sua vita e dentro questo suo amore portava gli altri. È stato espresso nei ricordi che hanno evidenziato la sua esperienza di dedizione.

In questo angolo sereno di “ortoterapia” la presidente del Tapparelli Tiziana Drago ha invitato gli ospiti a vivere in sintonia coi ritmi dolci e antichi della terra, a cogliere lo spettacolo della natura e dei doni che produce, ad ascoltare i messaggi che le stagioni lanciano. Anche stagioni come l’inverno che insegna il saper attendere, in linea, come l'avere cura, con la filosofia del Tapparelli trasversalmente abbracciata da tutto lo staff. Numerosi i ringraziamenti della presidente: da chi ha collaborato ai volontari: colonne della Rsa.

Gli orti comodi, la cui storia in questo angolo verde della residenza è stata illustrata dall’entomologo Moreno Dutto, sono stati rinnovati (lo ha ricordato il direttore generale Massimo Perrone) grazie all’intervento finanziario della Fondazione CrSaluzzo, rappresentata dal segretario generale Michele Scanavino. A portare i saluti dell’amministrazione comunale è stata l’assessora Fiammetta Rosso.

Padre Maurizio Piazza della comunità dei frati minori di San Bernardino di Saluzzo, li ha benedetti con l’acqua santa e con versi di alta poesia del Cantico delle Creature di San Francesco ("Laudato sii") condividendo con i numerosi presenti , la spiritualità del Santo di Assisi, espressa in "sora nostra matre Terra", la terra madre di tutti gli esseri, e dono di tutti.

Gli "orti comodi" del Tapparelli saranno a disposizione anche di altre realtà del territorio.