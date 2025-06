“50 ritratti del Cattolicesimo democratico": sala Riolfo gremita ad Alba per il libro di Monica Canalis

Si è tenuta ieri sera, mercoledì 11 giugno, presso la rinnovata sala Riolfo nel Cortile della Maddalena di Alba, la presentazione del libro "50 Ritratti del Cattolicesimo Democratico", curato da Monica Canalis ed edito da Capricorno.

L'evento, che ha registrato una numerosa e attenta partecipazione, circa un centinaio le persone presenti, ha offerto spunti di riflessione sul ruolo e l'influenza del Cattolicesimo democratico nella politica italiana e sulla necessità di aggiornare questa e le altre culture politiche, per rilanciare la democrazia.

È proprio in un tempo di crisi democratica come quello che stiamo vivendo che occorre prepararsi, attingendo alle radici del pensiero politico e investendo sulla formazione e l’educazione per scendere nella profondità dei problemi e ribaltare i meccanismi della propaganda.

Leggere gli esempi di vita dei 50 uomini e donne ritratti nel libro può essere di ispirazione per l’impegno nel presente.

Nell’incontro di ieri, oltre all’autrice Marcella Filippa e a William Revello, sono intervenuti i sindaci cattolici Gianni Fogliato di Bra e Alberto Gatto di Alba e i giovani Luca Pione, Sonia Grimaldi e Lucia Vignolo.

“La buona risposta di pubblico e di acquisto dei libri messi a disposizione dalla libreria San Paolo di Alba è un segnale incoraggiante. L’amore politico alla base della cultura cattolico-democratica – commenta Monica Canalis - è ancora attrattivo”.