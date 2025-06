Castiglione Tinella festeggia la patronale di San Luigi e la seconda edizione dell’evento dell’artista Ernesto Morales

A Castiglione Tinella la “Festa patronale di San Luigi e del Moscato 2025” è già iniziata mercoledì 11 giugno con la tradizionale corsa campestre non competitiva tra le vigne “Aspettando il Trail del Moscato, organizzata insieme alla Dynamic Center Valle Belbo. Il programma prevede poi per domenica 15 giugno la Donazione di sangue a cura della Fidas e poi i festeggiamenti del fine settimana successivo con il periodo clou della festa. Venerdì 20 giugno a partire dalle ore 20 “Street Food in piazza” e dalle ore 22 DJ Set Roberto Molinaro - Danilo El Paris con cocktail, Sabato 21 giugno dalle ore 20 la “Cena di San Luigi” con un menu di 3 antipasti, 2 primi, 1 secondo con contorno, dolce, acqua e vino a 32 euro per gli adulti, 12 euro ai bambini fino a 12 anni; apertura cassa dalle ore 19, per prenotarsi entro il 20 giugno telefonare ai numeri 340.1910930 oppure 350.0300020; durante la serata intrattenimento musicale con Sonia De Castelli. Domenica 22 giugno, alle ore 17, inaugurazione e benedizione di due nuove opere di Adriano Rosso e Davide Vaccaneo nella “Via Artistica” del centro storico; alle ore 20 “Grigliata & Patate” (con dolce, acqua e vino a 20 euro) con Vangalume Entertainment.

In concomitanza con i festeggiamenti di San Luigi a Castiglione Tinella si svolge anche il Festival “La collina sale sempre” dell’Associazione Artefora in collaborazione con Radici Connesse, che parte il 21 giugno e si protrae fino al 20 luglio; giunto alla seconda edizione, l’evento quest’anno ha come siti di esposizione delle opere artistiche provenienti anche da Paesi esteri - oltre alla cascina in Valle Bera dell’ispiratore di questo festival, l’artista Ernesto Morales - anche Santo Stefano Belbo, Castagnole delle Lanze, Neive, Barbaresco e Alba. Sabato 28 giugno, l’evento si sposta anche in paese dove alle ore 18 nella antica parrocchiale verrà inaugurata un’opera storica di Nedda Guidi, artista appena celebrata all’ultima Biennale di Venezia come tra le più influenti dell’Avanguardia del Secondo Novecento, mentre è poi prevista una degustazione di vini locali; l’opera esposta sarà visibile al pubblico anche domenica 29 giugno.