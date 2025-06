Festival "Luoghi di Passaggio" 2025: un viaggio tra parole e rinascita

Tra le vette della Val Maira, in un angolo di Piemonte ricco di storia e spiritualità, nasce un nuovo appuntamento per gli amanti della cultura e della riflessione interiore: il festival letterario "Autori di Passaggio". Organizzato dall’Associazione Luoghi di Passaggio in collaborazione con la Libreria Stella Maris di Cuneo, l'evento rappresenta un’occasione di incontro e condivisione sul tema della fragilità e della rinascita.

Kintsugi: riparare la vita

Il cuore pulsante del festival è ispirato al concetto giapponese del "Kintsugi", l’arte di riparare ciò che è rotto trasformandolo in qualcosa di ancora più prezioso. Attraverso incontri con autori, letture, momenti di confronto e attività artistiche, il pubblico sarà invitato a esplorare il significato delle fratture interiori e del processo di ricostruzione personale.

Un luogo di accoglienza e trasformazione

L’evento si terrà nell’ex monastero di Marmora, luogo che ha visto nascere e crescere la biblioteca fondata da Padre Sergio De Piccoli, monaco benedettino noto per la sua straordinaria apertura verso chiunque avesse bisogno di accoglienza. Seguendo il suo spirito, il festival si pone come un momento di ascolto e riflessione, in cui la letteratura diventa un ponte per affrontare il dolore e trasformarlo in nuova energia creativa.

L’Associazione Luoghi di Passaggio nasce sulle tracce segnate da Padre Sergio De Piccoli, monaco benedettino che ha fondato una biblioteca di 62.500 volumi, situata accanto alla Chiesa di San Massimo in una piccola borgata a 1524 metri nel Comune di Marmora in Val Maira.

Due giorni di cultura e spiritualità

Il festival offrirà:

Incontri con scrittori e pensatori: 14 giugno 2025: Adama Kone, El Yoro Yaya, Monica Rosano, Esther Weber, Maura Anfossi, Federica Lombardi, Paolo Milone, Massimo Mathis, Marco Paschetta (laboratorio), Massimo Angelini, Alessandra Gondolo, Luca Scaglione. 15 giugno 2025: Barbara Giroldo, Elena Giuliano, Alberto Abba', Alberto Cornero, laboratorio di ceramica, Mario Capello, Luca Blengino, Michela Scaltritti.

Adama Kone, El Yoro Yaya, Monica Rosano, Esther Weber, Maura Anfossi, Federica Lombardi, Paolo Milone, Massimo Mathis, Marco Paschetta (laboratorio), Massimo Angelini, Barbara Giroldo, Elena Giuliano, Alberto Abba', Alberto Cornero, laboratorio di ceramica, Mario Capello, Luca Blengino, Michela Scaltritti. Musica e performance: DJ set il 14 giugno e concerto di chiusura il 15 giugno con Diego Marongiu e Roberto "Tommy" Tomasini, in un viaggio musicale tra danze irlandesi e blues delle origini.

DJ set il 14 giugno e concerto di chiusura il 15 giugno con Diego Marongiu e Roberto "Tommy" Tomasini, in un viaggio musicale tra danze irlandesi e blues delle origini. Momenti di meditazione e condivisione: per chi cerca un’esperienza più intima e introspettiva.

Un'esperienza per tutti

“Luoghi di Passaggio" non è solo un evento per appassionati di letteratura, ma un’opportunità per chiunque voglia prendersi un momento per sé, lontano dal frastuono quotidiano, immerso nella bellezza della montagna e della parola scritta.

Non perdete questa occasione unica: il 14 e 15 giugno 2025 Marmora diventerà il palcoscenico di un viaggio tra parole, silenzi e nuova consapevolezza.

È utile informarsi sul sito www.autoridipassaggio.it per tutte le indicazioni logistiche e relative ai parcheggi.

Segnate la data in agenda e lasciatevi ispirare dal potere della trasformazione!