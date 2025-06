Il Voxonus Festival torna a Rittana sabato 14 giugno

Il borgo premontano che sempre più si connota per l’espressione artistica accoglierà quest’anno il Voxonus Duo presso la Confraternita dell’Immacolata alle ore 17,30 di sabato 14 giugno.

La nuova sede del concerto permetterà dunque al pubblico di scoprire un tesoro architettonico settecentesco posto di fronte al noto Santuario di San Mauro.

La formazione, violino e viola, prevede la presenza del violinista Maurizio Cadossi e del violista Claudio Gilio.

Il titolo del concerto è “Il salotto musicale nell’Europa del 1700”. Verranno eseguite musiche del compositore cuneese Antonio Bartolomeo Bruni e del toscano Giuseppe Maria Cambini.

Bruni, vissuto a cavallo fra il ‘700 e l’800, è immeritatamente sottovalutato, si tratta di un artista di bravura tecnica e compositiva che incarna perfettamente lo stile italiano dell’epoca. Scrisse molte musiche (addirittura una ventina di opere) e svolse gran parte della sua attività a Parigi sostenendo anche le idee rivoluzionarie.

Più noto il Cambini, del quale sempre più si trova traccia nel programmi concertistici in Italia e all’estero. La sua scrittura è efficace dal marcato lirismo italico ma con un’impronta chiaramente viennese. Anche lui, come molti altri musicisti italiani del ‘700 e ‘800 incrociò le sue fortune e le sue conoscenze a Parigi. Come Bruni, Cambini visse a cavallo fra i due secoli.

La formazione violino e viola è stata assai praticata nei salotti del 1700 dove la musica da camera intratteneva sia esecutori, spesso dilettanti, sia spettatori della cerchia cortigiana.

Per comprendere la diffusione di quella pratica basti ricordare come W. A. Mozart, ancora bambino, divenne noto in tutte le corti italiane ed europee proprio suonando nei salotti di reggenti, principi e imperatori.

Il Voxonus Duo suona con strumenti d’epoca con montatura barocca e con la prassi esecutiva storicamente informata.

Il Voxonus Festival nella sua XIV edizione conta più di 70 concerti e per la parte piemontese conta sul sostegno del Ministero della cultura, della Regione Piemonte, della Fondazione CRT e CRC.

Per questo concerto contribuisce il Comune di Rittana e l’Associazione l’Era Granda.

Per informazioni telefonare al numero 340-6172142, scrivere a info@orchestrasavona.it o sfogliare la brochure del Voxonus Festival XIV edizione alla pagina:

https://orchestrasavona.it/2025/05/voxonus-2025/