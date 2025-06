Bra-Prato Nevoso: sabato 21 giugno la penultima tappa del Giro d'Italia Next Gen 2025

La città di Bra ed il territorio circostante si preparano a rivivere le emozioni che il grande ciclismo sa regalare.

Dopo la tappa del Giro d'Italia del 2023, la Bra-Rivoli, tra pochi giorni sarà la volta della Bra-Prato Nevoso, penultima frazione del Giro d'Italia Next Gen 2025, la corsa rosa dedicata agli U23.

Sarà la settima tappa della manifestazione, il cui via è in programma domenica 15 giugno da Rho per poi concludersi una settimana più tardi, domenica 22, a Pinerolo.

Partenza da piazza Caduti per la Libertà il 21 giugno, e arrivo a Prato Nevoso dopo 163 km con un dislivello di circa 4.100 metri. Il percorso si svilupperà attraverso le colline delle Langhe fino a Dogliani, poi si entrerà nel Monregalese per affrontare la salita finale verso Prato Nevoso.

La Bra-Prato Nevoso verrà presentata ufficialmente nel corso di una conferenza stampa nel corso del pomeriggio odierno, giovedì 12 giugno, presso Palazzo Mathis, nella città della Zizzola.