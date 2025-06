Ottimi risultati per il team mini di Aster Cheer all’Open Cheer Movieland 2025

Sabato 7 e domenica 8 giugno si è tenuto l’Open Cheer Movieland Caneva World 2025 presso la U.S. Army Arena del parco divertimenti Movieland, a Villafranca di Verona.

La squadra mini di Aster Cheer ha portato a termine una buona gara senza deduzioni, ricevendo i complimenti delle allenatrici per l’impegno e la dedizione dimostrati.

Domenica mattina, durante le premiazioni, il risultato è stato confermato con un secondo posto su sette squadre, migliorando nettamente il piazzamento ottenuto ai Nazionali di Como 2025, dove la squadra si era classificata quinta. In questi mesi le allenatrici hanno lavorato per aumentare la difficoltà della routine e le atlete hanno imparato nuovi elementi, eseguiti correttamente in gara.

Con questa competizione si è conclusa la stagione agonistica di Aster Cheer.

Gli allenamenti in palestra riprenderanno con gli Open Gym estivi, aperti a tutti, da martedì 17 giugno ogni martedì dalle 18 alle 20 presso la palestra dei Ronchi, Cuneo.

Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero +39 389 090 6318 o tramite mail info@astercheer.it