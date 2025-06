Per il Basket Club Mondovì è una stagione da "tripla"

Il Basket Club Mondovì continua a crescere. La società del presidente Paolo Boietti questo giovedì ha ricevuto stampa, giocatori e famiglie presso il Pala-Bcm di Strada della Polveriera. Un piacevole incontro per ripercorrere le tappe di questa stagione che seppur non del tutto conclusa si può già definire positiva. Per l'occasione, oltre al Ds Davide Blengini, era presente l'assessore allo sport del Comune di Mondovì Alessandro Terreno. Tanti i successi riscossi dalle squadre del Basket Club Mondovì, dai più piccoli del mini-basket, fino ad arrivare a quelli portati a casa dalla prima squadra, capace di centrare la qualificazione ai play-off di serie D.

La classica "ciliegina sulla torta" è stata la conquista dal titolo di Campioni regionali della rappresentativa Under-18, che dunque ha staccato il biglietto per le fasi nazionali. Il Ds Blengini ha mostrato anche le nuove divise di gioco che saranno indossate nella prossima stagione e annunciato anche alcune importanti novità. La società, in particolare, grazie al contributo della Fondazione CRC ha ottenuto i fondi per acquistare un campo di basket esterno. Campo che a settembre ospiterà un torneo in memoria di Luca Airaldi, il cinquantunenne monregalese amante della pallacanestro, scomparso nell'ottobre scorso. Inoltre è in arrivo una nuova sala attrezzi e tante altre novità. Anche l'assessore Terreno ha voluto complimentarsi con la dirigenza del Basket Club Mondovì, sia per le capacità gestionali, ma soprattutto per il prezioso e sano apporto nel tessuto giovanile monregalese.