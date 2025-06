Dove acquistare la tipica salsiccia di Bra a… Bra

Di vitello, con pancetta di maiale, acqua, sale, pepe, spezie ed aromi: la vera salsiccia di Bra è questa, diffidate dalle imitazioni. Piatto simbolo della cucina braidese, la “sautissa” non si discute, deve essere fatta a regola d’arte. Ma dove trovarla a Bra? Le macellerie in cui potete acquistare l’autentica salsiccia di Bra sono quelle del Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione della Salsiccia di Bra ed espongono un logo con la specifica denominazione del prodotto.

Il sodalizio, nato per volontà del Consorzio Macellai Braidesi e dell’Ascom, ha sede in Bra e si propone di tutelare, valorizzare ed incrementare la produzione, della Salsiccia di Bra preparata secondo un attento disciplinare, così come ufficializzava un Regio Decreto, che autorizzava i macellai braidesi a utilizzare carne bovina nella preparazione della salsiccia fresca, unico caso in Italia, proibendo all’epoca la produzione di salsicce bovine in tutto il resto del territorio.

I suoi segreti sono dati dalle materie prime e dal mix di spezie utilizzate. Per dire la verità, nient’altro che la verità e solo la verità, si può affermare che non esiste un’unica salsiccia di Bra bensì (pur nel rigoroso rispetto del disciplinare fissato dal consorzio di tutela e valorizzazione) diverse salsicce di Bra, rese leggermente diverse l’una dall’altra in ragione della proporzione tra gli aromi adottata da ciascun macellaio.

Una curiosità. Oltre ad essere consumata a metri, come diceva lo scrittore Giovanni Arpino, la salsiccia di Bra ha una peculiarità importante: è ottima da mangiare cruda. Capirete il perché al primo morso.