“Falciamo”: in arrivo a Dronero la conferenza annuale sullo sfascio manuale con la falce

“FALCIAMO – Persone, Tempo, Cura” è l’eloquente titolo di un evento in arrivo a Dronero per questo weekend, sabato 14 e domenica 15 giugno. Con il patrocinio della Regione Piemonte e delle Acli, l’associazione Prometheus ha organizzato la Conferenza annuale dedicata allo sfascio manuale con la falce, importante momento di incontro e confronto tra esperti ed appassionati del settore.

Tra passato, presente e futuro, la falce porta in sé leggende e tradizioni, saperi e cura, ma soprattutto un modo di approcciarsi alla natura con rispetto e consapevolezza. Per l’occasione, l’associazione ha invitato due ospiti internazionali: Hermann Blattler (Canton Ticino – FDS), che darà un focus sulle politiche di sostegno alla falciatura manuale in Svizzera e Mathieu Querbait (Pont Salomon Lione), il quale tratterà il tema dello sfalcio amatoriale in Francia.

L’evento “FALCIAMO – Persone, Tempo, Cura” ha l’intento di valorizzare l’antica pratica agricola sia sotto il profilo tecnico che culturale, proponendosi come un'occasione conviviale, aperta ad appassionati e curiosi, per riscoprire saperi, tradizionali e stimolare nuove prospettive di lavoro e formazione.

Ecco il programma:

SABATO 14 GIUGNO

Ore 17: ritrovo in sede Prometheus (via Roma 19B);

Ore 17:30: ferropasseggiata di 30' alla scoperta di un centro storico inedito;

Ore 18:30: conosciamo Nerea nuova realtà dronerese in via Mulino.

DOMENICA 15 GIUGNO (presso Villa Emma, in via Senatore Lombardi)

Ore 8:30: ritrovo. Confronto in campo sulle tecniche di sfalcio;

Ore 10:30: mini convegno "Perché falciamo?" (ingresso libero);

Ore 15:30: dialogo conferenza “Svizzera - Italia: Quando l'erba del vicino è più verde”;

La giornata nel suggestivo giardino storico di Villa Emma vedrà le dimostrazioni di sfalcio manuale a cura di maestri italiani e internazionali. Verrà inoltre annunciato il concorso internazionale SMACH sulle Dolomiti, progetto vincitore a livello mondiale, promosso dall’Associazione Prometheus. Ed ancora, importante sarà una tavola rotonda sul valore dello sfalcio manuale per un’agricoltura sostenibile e di nicchia, nonché la presentazione della Scuola di Falciatura, in collaborazione con ENAIP e Regione Piemonte, con il primo corso professionalizzante in Tecniche di Sfalcio in via di riconoscimento ufficiale.

Il tutto sarà intervallato da un pranzo conviviale con prodotti locali, tra cui acciughe della Valle Maira e pane di segale con farina autoctona Prometheus. La conferenza annuale non si fermerà qui, perché il 19 giugno, dalle ore 16 alle ore 18, a Serralunga d'Alba ci sarà un importante evento conclusivo: l’incontro con le realtà politiche regionali per discutere riguardo l’applicazione dello sfalcio manuale. Nel corso della giornata ci sarà anche la presentazione del vino Barolo Cannubi 2016 della Cantina Borgogno, prodotto con l'uso della falce nei vigneti, etichettato con il logo “Falciato a mano – Prometheus”.

Per maggiori informazioni: 380 2884926 /prometheusfalci@gmail.com /www.associazioneprometheus.com