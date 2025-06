Volley Savigliano, il bilancio stagionale del settore giovanile: "Aumento di tesserati in tutte le categorie"

La partecipazione al Master Valter Turco della squadra di Volley S3 a fine maggio ha posto fine alla lunga e avvincente stagione del settore giovanile del Volley Savigliano.

Un’annata ricca di soddisfazioni e, soprattutto, all’insegna della grande crescita dei tanti e numerosi gruppi biancoblu, impegnati nelle diverse categorie.

Il bilancio, pertanto, non può che essere positivo, come spiega anche la responsabile del vivaio saviglianese Mirella Fiorito nell'intervista rilasciata all'ufficio stampa del club.

Partiamo da qui: il bilancio del 2024/25 dei nostri giovani?

Per noi è sicuramente positivo, perché in tutte le categorie abbiamo avuto un aumento dei tesserati. Penso ad esempio al Volley S3, in cui abbiamo costruito un gruppo di bambini affiatati che è riuscito a partecipare a tutti i tornei e che rappresenta il cuore pulsante del nostro progetto.

E Savigliano ha avuto modo di mettersi in mostra anche nelle selezioni…

A ogni livello, sia territoriale che regionale, sono presenti dei nostri atleti. Al Trofeo dei territori, in cui la selezione Cuneo-Asti ha ottenuto un bel terzo posto, erano presenti ad esempio ben tre nostri giocatori: Uka, Mondino e Lacorte, quest’ultimo bloccato solo nel finale da un infortunio. In più, con loro era presente anche Matteo Caula nel ruolo di aiuto-allenatore, e questa sua presenza ha in un certo senso rappresentato un punto di crescita significativo in un contesto e in una platea ideali per fare esperienza. Abbiamo anche due ragazzi nella selezione del beach volley, Marassi e Fissolo, il primo dei quali è anche nella selezione regionale del Trofeo delle Regioni e parteciperà al Torneo Summer Volley di Acqui (dal 13 al 15 giugno) con il Club Piemonte. Sarà l’unico cuneese presente nel gruppo dei 14, e questo è motivo di grande orgoglio per la nostra società.

Insomma, dei punti di partenza rilevanti per quello che sarà. Qualche spunto verso la nuova stagione?

Per l’annata 2025/26 la società ha deciso di investire ancora più di prima sul settore giovanile. Nel progetto, per la prima volta saranno previsti ben due allenatori per ogni categoria: Volley S3, Under 13, Under 15, Under 17 e seconda squadra. Questo, ne siamo certi, permetterà di aumentare il livello tecnico e qualitativo degli allenamenti e, di conseguenza, delle partite.

I lavori sono già in corso, quindi?

Già da maggio, e di questo siamo molto contenti, abbiamo iniziato a lavorare sui gruppi del prossimo anno, e la buona parte di questi hanno già lavorato con i tecnici che li seguiranno. Questo è servito sia dal punto di vista tecnico che, soprattutto, umano, perché ha consentito ai ragazzi di forgiare già i gruppi del prossimo anno, anche insieme agli allenatori che li seguiranno.

Ma le novità non finiscono qui…

L’altra, certamente rilevante, riguarda la nostra seconda squadra, che, grazie alla collaborazione con l’Rs Volley Racconigi, ripartirà da un campionato regionale: la Serie D. La Prima Divisione dell’ultima stagione è servita per fare esperienza e una buona parte dei nostri ragazzi ora potrà lanciarsi in questa nuova avventura. Il rapporto di collaborazione con Racconigi partirà con la Serie D, ma sarà poi a 360° fino al Volley S3. La squadra impegnata in Serie D, proprio come lo era stata lo scorso anno quella di Prima Divisione, sarà griffata Banca Crs, alla quale va il ringraziamento, in modo particolare al Dottor Regis, per il prezioso e costante supporto di queste stagioni, già rinnovato per la prossima anche come sponsor della prima squadra in Serie A3.

A proposito di ringraziamenti, a chi dire “grazie” in questo finale di stagione?

Ringraziamo in primis le famiglie, sempre presenti sia come supporto per la società che come sostegno per i ragazzi, dando anche un contributo significativo nelle attività organizzative che ruotano attorno a una squadra. Un “grazie” poi ai tanti sponsor, tutti di fondamentale importanza, perché è grazie a queste realtà che noi possiamo continuare a lavorare su e con i giovani. Grazie, infine, a tecnici e giocatori per l’impegno profuso durante tutta la stagione. Ora un po’ di riposo per ripartire ancora più forti!