Temptation Island, chi sono Simone e Sonia: svelata la seconda coppia

Simone e Sonia B. sono la seconda coppia ufficiale di Temptation Island, il reality show condotto da Filippo Bisciglia, in onda prossimamente su Canale 5.

Il profilo Instagram ufficiale del programma ha pubblicato un filmato di presentazione della seconda coppia. La prima, formata da Alessio e Sonia M., è stata svelata ieri, mercoledì 11 giugno.

Simone ha 28 anni ed è un personal trainer. A scrivere a Temptation Island è stato proprio lui: "Sono fidanzato con Sonia da 6 anni e conviviamo da 5 anni e mezzo a Modena. Voglio capire se la nostra relazione può andare avanti, il nostro rapporto ormai è piatto e con il passare degli anni ci siamo sempre più allontanati".

Sonia ammette di non sentirsi più sicura del suo rapporto con Simone a causa degli atteggiamenti di lui: "Io sono innamorata ma vivo molto nel ricordo di quello che eravamo, di quello che volevamo essere e di quello che purtroppo al giorno d'oggi non siamo". Sonia percepisce delle mancanze da parte del suo partner: "Da quanto tempo non mi dici 'sei bella?'", chiede lei.