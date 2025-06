Da Dronero a Fontanafredda la falce torna protagonista per ripensare il futuro del paesaggio e del vino

La falce torna al centro del paesaggio. Non come simbolo nostalgico, ma come gesto concreto, capace di parlare al futuro. Con questo spirito, l’associazione Prometheus promuove dal 14 al 19 giugno la quarta edizione della conferenza “Falciamo”, dedicata all’arte dello sfalcio manuale con falce. Un’iniziativa che unisce il gesto tecnico alla riflessione culturale e al dialogo istituzionale, attraversando due territori emblematici: Dronero, in Valle Maira, e Fontanafredda, nel cuore della Langa.

Si comincia sabato 14 giugno con una ferropasseggiata nel centro storico di Dronero e la visita alla realtà solidale Nerea. Domenica 15 giugno sarà invece Villa Emma a ospitare la giornata principale, con ritrovo alle 8.30 e un programma che spazia dalle dimostrazioni di sfalcio alla tavola rotonda, passando per un pranzo conviviale con prodotti locali come le acciughe della Valle Maira e il pane di segale ottenuto con farina autoctona Prometheus. Sarà presentato anche il concorso internazionale SMACH, vincitore su scala mondiale, e annunciata la nascita della Scuola di falciatura, in collaborazione con ENAIP e Regione Piemonte, con un corso in via di riconoscimento ufficiale. Ospiti internazionali della giornata saranno Hermann Blattler, in arrivo dal Canton Ticino, e Mathieu Querbait da Lione, che porteranno l’esperienza svizzera e francese sullo sfalcio manuale tra paesaggio, politiche ambientali e ruralità.

“La falce è ascolto, precisione, rispetto del tempo”, afferma Romina Chiapello, presidente dell’associazione Prometheus. “Da quattro anni portiamo avanti questa pratica non solo per la sua utilità, ma per la sua forza politica. Dopo anni di lavoro, la Regione Piemonte ha riconosciuto ufficialmente il nostro primo corso tecnico: oggi possiamo formare operatori qualificati, dotati di patentino e competenze certificate. È un primo passo, ma fondamentale”.

Giovedì 19 giugno la conferenza si sposta a Fontanafredda, frazione di Serralunga d’Alba, per un incontro intitolato “Persone – Tempo – Cura”, rivolto al mondo politico e alle realtà istituzionali. In quell’occasione sarà presentato anche il Barolo Cannubi 2016 della cantina Borgogno, prodotto con l’uso esclusivo della falce e dotato dell’etichetta “Falciato a mano – Prometheus”, a testimonianza di come tradizione e qualità possano fondersi in un gesto lento e consapevole.

Alla base di tutto, l’idea che la falciatura manuale non sia solo una tecnica, ma un’opportunità di formazione, lavoro e sostenibilità. Grazie ai fondi del Fondo Sociale Europeo+ e di Next Generation EU, Prometheus attiverà anche un corso gratuito di 50 ore rivolto a persone disoccupate, che darà accesso a un attestato di validazione delle competenze professionali. Un percorso concreto, pensato per dare nuova dignità e valore a un sapere che sembrava marginale e che invece può tornare a essere centrale.

“Falciamo è una parola che unisce: lavoro, comunità, lentezza, paesaggio”, conclude Romina Chiapello. “In un mondo che corre, ci ricorda che il futuro può nascere da un gesto semplice, fatto bene e insieme”.