Seggiovia di Argentera verso il ritorno in funzione

Per la stagione 2026/27 la seggiovia di Argentera dovrebbe tornare in funzione. Pubblicato, nei giorni scorsi, dall'Unione Montana Valle Stura per conto del Comune l'avviso pubblico per la selezione del costruttore che revisionerà l'impianto, demolirà e ricostruirà la stazione a monte.



Chiusa dalla stagione del 2020, a seguito del dissesto e dell'impossibilità del Comune di finanziare l'opera, la strada per il suo finanziamento è stata lunga e travagliata. Non sono mancate situazioni collaterali ma determinanti quali la ricostruzione del nuovo ponte, il piano regolatore di adeguamento al P.A.I., l'istituzione dell'area sciabile, la conclusione della classificazione piste, la concessione in sanatoria del piazzale Corpo degli alpini e la revisione degli skilift. Con l'accordo di programma definito a fine 2024 per il suo ripristino sono stati inizialmente previsti 600mila euro, che nel corso del tempo, per rincari e adeguamenti del progetto stesso, oggi sono arrivati ad un valore di quasi 2 milioni (1,950 milioni di euro per essere precisi). Di questi, 1,450 milioni arrivano dalla Regione, mentre 200 mila sono risorse proprie dell'Amministrazione comunale e i restanti 300mila dal primo bando della legge 2 dalla Regione Piemonte.



Il primo progetto approvato è stato revocato dall'Ente certificatore a favore di quello rielaborato secondo le richieste.





“E' stata ed è una corsa contro il tempo – spiega il sindaco, Monica Ciaburro -. Il Piano di fattibilità tecnico economica approvato e presentato in Conferenza dei servizi asincrona è stato rivisto con le osservazioni e integrazioni richieste dai vari enti che dovevano esprimersi. Abbiamo così riapprovato quello adeguato nei giorni scorsi: sabato in Giunta, lunedì la determina a contrarre ed è poi passato all'Unione Montana Valle Stura che ha pubblicato l'avviso per l'appalto integrato di revisione.



Tra la prima approvazione e la seconda il progettista ha dovuto riaggiornare le tavole ed è stato un lavoro delicato eseguito in tempi record per non perdere i finanziamenti. Ora, una volta individuato il costruttore, sarà poi lui a presentare il progetto esecutivo della revisione che successivamente dovrà essere validato dall'Ente Certificatore Ansfisa e solo allora potremmo passare alla fase successiva dell'inizio lavori. Quindi incrociamo tutti le dita, soprattutto tutti quelli che desiderano tornare a sciare ad Argentera, affinchè non ci siano ulteriori intoppi”.



Le ditte costruttrici invitate avranno tempo fino al 2 luglio per candidarsi e salvo imprevisti in breve tempo si passerà all'azione per poter rimettere in funzione l'impianto, in tempo utile per la prossima stagione. Un passaggio che restituirà alla valle Stura la sua struttura e l'attrazione turistica anche d'inverno, con un rilancio socio economico di tutto il territorio.