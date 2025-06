Ti invitiamo a conoscere la scuola calcio Cuneo Oltrestura!

Con la fine dell’anno scolastico arriva anche il momento ideale per scoprire nuove passioni e vivere esperienze entusiasmanti. Per tutti i bambini e i ragazzi dai 4 ai 14 anni, luglio si apre con un’occasione da non perdere: gli Open Day della Scuola Calcio Cuneo Oltrestura, in programma l’1, 2, 3 e 4 luglio secondo il calendario ufficiale diffuso dalla società.

Durante queste giornate sarà possibile avvicinarsi al mondo del calcio in modo giocoso e formativo, conoscere gli allenatori, scoprire gli impianti sportivi e vivere in prima persona l’atmosfera che si respira in questa realtà sportiva che da anni forma giovani calciatori con passione e serietà.

Programma Open Day

La Scuola Calcio Cuneo Oltrestura si distingue soprattutto per i valori educativi che trasmette: rispetto, amicizia, spirito di squadra, correttezza e divertimento. Qui ogni ragazzo è importante, ogni partita è un’occasione per crescere e ogni allenamento è un passo verso la consapevolezza di sé e degli altri.

“Crediamo profondamente in quello che facciamo. Il calcio è uno strumento educativo straordinario, e il nostro obiettivo è quello di formare non solo piccoli atleti, ma anche bravi ragazzi” racconta Roberto Boniello, coordinatore tecnico della scuola calcio “… durante gli Open Day, vogliamo far conoscere da vicino il nostro metodo, i nostri mister e l’ambiente sano che cerchiamo ogni giorno di costruire insieme a famiglie e bambini. Chi entra nel Cuneo Oltrestura trova una seconda casa”.

L’invito è aperto a tutti, anche a chi non ha mai giocato a calcio prima: bastano un paio di scarpe da ginnastica o da calcio, tanta voglia di correre e un grande sorriso. Le giornate di Open Day saranno organizzate in modo semplice e divertente, con attività adatte a tutte le fasce d’età.