Policarbonato compatto o alveolare? Guida alla scelta per uso aziendale

Nel corso degli anni, il policarbonato è entrato in modo stabile nei reparti produttivi di moltissime imprese grazie al suo mix di leggerezza, trasparenza e resistenza agli urti.

Scegliere la tipologia corretta (compatto o alveolare) significa ottimizzare costi, sicurezza e performance di ogni progetto industriale.

Policarbonato per uso aziendale: perché bisogna scegliere bene

Nel decidere la copertura di un reparto logistica o di un tunnel di carico, il dilemma più comune riguarda la durata e la capacità di carico.

Chi punta su una grande robustezza, ad esempio, guarda alle lastre policarbonato compatto per coperture. Queste, infatti, sono nate per proteggere anche i parabrezza di mezzi militari e raggiungono una percentuale molto elevata di trasmissione luminosa, ma resistono agli urti molto più del vetro.

L’alternativa alveolare, invece, punta su una struttura a celle che intrappola aria e migliora l’isolamento termico senza gravare sul peso, un aspetto ideale quando l’impalcato ha luci molto ampie o deve essere movimentato spesso.

Policarbonato compatto: quando conviene

Le lastre in policarbonato compatto offrono una solidità paragonabile all’acciaio, ma con un peso circa otto volte inferiore al vetro. In aree dove il rischio di grandine, caduta di attrezzi o manovre con muletti è alto (pensiamo a magazzini, celle a temperatura controllata o linee di verniciatura) il compatto aiuta molto a ridurre il fermo impianto dovuto alle sostituzioni.

È inoltre estremamente flessibile a freddo: con la termoformatura si realizzano cupolini, schermi di protezione e finestrature curve che non si scheggiano, alzando il livello di sicurezza sui luoghi di lavoro.

È bene, però, ricordare che richiede correntini più ravvicinati (con interasse pari o inferiore a 50 cm) per evitare eccessive fessurazioni elastiche su luci molto larghe.

Policarbonato alveolare: i vantaggi in ambito produttivo

Il policarbonato alveolare deve il suo successo alla configurazione multistrato: gli alveoli distribuiscono i carichi di vento e neve, migliorano l’abbattimento acustico e aiutano a contenere i costi energetici di stabilimenti e serre industriali.

Pur sfoggiando spessori importanti, pesa meno della metà del compatto equivalente, riducendo il dimensionamento della carpenteria metallica e i tempi di montaggio. Disponibile in vari colori, permette facciate retroilluminate che coniugano privacy e luminosità nei centri R&D, negli showroom o nei corridoi di collegamento tra reparti.

Come decidere lo spessore ideale

Sono sostanzialmente tre i fattori che guidano la scelta:

1. Funzione della copertura: se deve sopportare camminamenti di manutenzione o carichi concentrati, è bene partire da 10 mm in su per il compatto e da 16 mm per l’alveolare;

2. Interasse della struttura portante: maggiore la distanza tra i punti di fissaggio, maggiore sarà la flessione;

3. Esposizione agli agenti atmosferici: se la lastra deve affrontare grandine violenta o sbalzi di temperatura molto forti può convenire scegliere il policarbonato compatto, perché questo tipo di lastra è piena e quindi robusta agli urti, ed è bene che abbia uno strato protettivo anti-UV “coestruso”, ovvero fuso insieme al materiale, almeno sul lato esposto al sole, per non ingiallire o screpolarsi con il tempo. Se invece il problema principale è il caldo e si vuole limitare il calore che passa dentro, il policarbonato alveolare può rivelarsi adatto, perché la sua struttura a celle d’aria funziona praticamente come un piccolo isolamento e mantiene l’interno più fresco.

Sintetizzando, è bene scegliere il policarbonato compatto quando la priorità è l’impatto meccanico e la trasparenza cristallina. Si dovrebbe invece optare per l’alveolare se contano di più isolamento, peso contenuto e budget.

















