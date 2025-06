Domenica torna il Raduno Cavalli Passatore 2025

Con il fine settimana, nella frazione cuneese di Passatore torna una manifestazione amata e sempre molto partecipata: il Raduno Cavalli Passatore, l’evento ispirato alla bellezza di questo animale e della natura in genere, per vivere l’esperienza all’aria aperta e in un clima di comunità, con un’attenzione sempre più forte per le famiglie e per i più piccoli.

L’appuntamento si tiene domenica 15, dal mattino a tutto il pomeriggio, e dà il via a un ricco calendario di iniziative per il mese di giugno, con evento gratuito che si susseguiranno fino al 23, con la festa patronale in onore di San Giovanni Battista. Si inizia sabato 14 giugno con un concerto organistico nella chiesa parrocchiale, nel calendario della rassegna “Recondite Armonie” curata dall’associazione “Amici della musica” di Savigliano. Lo spettacolo proporrà un incontro d’arte tra note e voce, con il soprano Nicoletta Guarasci e l’organista Luigi Vincenzi, sull’organo restaurato e inaugurato un anno fa. Il concerto ha inizio alle ore 21.15, con ingresso libero.

La giornata di domenica 15 giugno propone una nuova edizione del Raduno Cavalli Passatore, ormai l’unico evento del genere sul territorio cuneese, sempre capace di trasmettere il fascino di questo animale insieme con la bellezza del contatto con la natura che sa ispirare, tanto più in un contesto di piccolo paese e di zona rurale come Passatore. Per l’edizione 2025 viene confermata l’impostazione dello scorso anno, su una giornata intera e con diverse iniziative per coinvolgere anche le famiglie e i più piccoli, insieme con gli appassionati e i proprietari di cavalli (la cui partecipazione è gratuita, con omaggi).

Il programma prevede alle 9 la partenza della passeggiata a cavallo; al ritorno, la benedizione di cavalli e cavalieri, seguita alle 12.30 dal pranzo comunitario (omaggio per i cavalieri; per informazioni e adesioni, tel. 339-8071186 e 335-5426376). La manifestazione è dedicata sempre più alle famiglie e ai più piccoli, con l’apprezzata iniziativa del “battesimo della sella” gratuito e libero, che quest’anno viene potenziata ed estesa (con orario continuo 10-17), sempre con operatori specializzati e formati, sotto il coordinamento dell’esperta Elena Quaglia, per far provare ai più piccoli in tutta sicurezza la gioia di avvicinarsi a questo animale dalle caratteristiche uniche. Inoltre, per chi parteciperà al “battesimo della sella” portando un disegno o una storia ispirata al mondo dei cavalli, dall’equitazione al western fino agli unicorni, allo spazio del “Lab-horse” ci sarà la possibilità di ricevere un gelato in omaggio (fino a esaurimento scorte), sempre tra gli spazi dedicata al mondo degli animali per famiglie e bambini. Nel pomeriggio di domenica, dalle 14.30 alle 16.30, un altro ritorno di quanto lo scorso anno fu apprezzato dal pubblico: le dimostrazioni equestri con “Quaglio* Performance Horses”, nel prato verde adiacente l’area ex sferisterio che si trasforma grazie ai colori dello spettacolo e della fantasia; e poi ancora, musica e balli country col gruppo Dancer For Fun.

Il Raduno Cavalli Passatore rientra nelle iniziative di PassatorEstate 2025, che si svolgono con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e con il supporto di realtà private, oltre al patrocinio del Comune di Cuneo (per informazioni e adesioni, tel. 339- 8071186 e 335-5426376; per il pranzo, anche tel. 339-2765291).