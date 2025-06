Gita di un giorno ad Imperia per i soci della FAP Acli di Cuneo

La FAP, Federazione Anziani e Pensionati delle Acli Cuneesi, che offre il suo servizio per tutelare i diritti e promuovere la qualità della vita degli anziani e dei pensionati, propone una bella giornata in compagnia, aperta a soci, amici e simpatizzanti, a Imperia e Loano, per giovedì 18 settembre 2025.

La gita, organizzata dal Centro Turistico Acli di Cuneo, prevede la partenza nella prima mattinata in pullman G.T. da Cuneo e da altre località, con destinazione Imperia, nota città ligure produttrice di olio, formata dai due centri urbani di Porto Maurizio ed Oneglia.

Dopo l’arrivo, è in programma la visita guidata del Museo dell’Olivo voluto dai Fratelli Carli, la famiglia che produce olio dal 1911. Il museo, ripercorre la storia millenaria degli ulivi e la produzione dell’olio che ne viene estratto, raccontando le origini di questa pianta incredibile, la sua raccolta e lavorazione. La visita permetterà di fare un emozionante percorso dove passato e futuro, passione e tradizione si incontrano, mostrando anche i tanti utilizzi dell’olio al giorno d’oggi e nel passato. Al termine, tempo a disposizione per acquisti all’interno dell’emporio.

Di seguito ci si trasferirà a Loano per il pranzo in ristorante, poi ci sarà tempo libero per una passeggiata sul lungomare e, nel tardo pomeriggio, si partirà per il rientro, con arrivo in serata.

La quota di partecipazione è la seguente: per i soci Fap 65 euro e per i loro coniugi (non soci) 70 euro; per altri accompagnatori, amici e simpatizzanti, non soci Fap: 75 euro.

La quota comprende: il viaggio in pullman G.T., la visita guidata, il pranzo tipico ligure in ristorante (aperitivo con stuzzichini, 2 antipasti, 2 primi, 2 secondi con contorno, dolce, ¼ vino, ½ acqua, caffè e limoncino), accompagnatore CtA e assicurazione medica.

Le fermate previste per la partenza e il ritorno sono: Cuneo - parcheggio Ponte Vecchio, alle ore 6.45; Madonna dell’Olmo - Piazzale distributore Eni, alle ore 6.55; Fossano - Circonvallazione Bar Tom alle ore 7.15; Mondovì - parcheggio Casello Autostradale alle ore 7.40.

Le iscrizioni si effettuano, entro e non oltre il 5 settembre 2025, salvo esaurimento dei posti prima di tale data, presso gli Sportelli del Pensionato ACLI (chiusi dal 9 al 17 agosto 2025), dove i Promotori Sociali saranno lieti di illustrare il viaggio, ritirare l’adesione e la rispettiva quota. Al momento dell’iscrizione è necessario fornire i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e telefono) e segnalare eventuali intolleranze. I posti sul pullman vengono assegnati in base all’ordine di iscrizione.

Il segretario FAP delle Acli Cuneesi, Raffaele Fattoruso, dichiara: “Siamo lieti di incontrare i nostri soci e simpatizzanti, per trascorrere con loro una giornata all’insegna dell’amicizia e della spensieratezza. Ringrazio di cuore, per l’organizzazione tecnica, il CTA di Cuneo; il presidente provinciale Acli Cuneesi Elio Lingua, i numerosi volontari e i nostri promotori sociali che permettono all’associazione di poter offrire servizi sempre più precisi e puntuali per i pensionati”.

