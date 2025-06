Paolo Demarchi nominato vicesegretario regionale della Lega Piemonte

Paolo Demarchi, già vicesegretario provinciale della Lega di Cuneo, è stato ufficialmente nominato oggi vicesegretario regionale della Lega Piemonte.

La nomina è avvenuta nel corso del direttivo regionale del partito.

Demarchi, imprenditore agricolo di Saluzzo, ha un profondo radicamento nel territorio del Cuneese ed una lunga esperienza politica e istituzionale, avendo ricoperto in precedenza il ruolo di Consigliere Comunale a Saluzzo, Consigliere Provinciale e di Consigliere Regionale del Piemonte.

Demarchi commenta così il nuovo incarico: "Sono onorato e grato per la fiducia che mi è stata accordata. Ringrazio in modo particolare il Segretario Nazionale On. Riccardo Molinari, il Segretario Provinciale Sen. Giorgio Maria Bergesio e il Consigliere Regionale Gianna Gancia per il costante supporto e la stima. Questo nuovo incarico rappresenta una grande responsabilità, che affronterò come sempre con il massimo impegno per il bene del Piemonte e della nostra comunità”.