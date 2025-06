Villafalletto: gli studenti del “Frassati” in scena con “I ragazzi e la musica” tra emozioni e impegno

Giovedì 5 giugno, alle ore 20.45, presso il salone “P. G. Frassati”, si è svolto lo spettacolo “I ragazzi e la musica”, realizzato dai ragazzi delle classi terze della Scuola Secondaria di 1^ grado di Villafalletto.

Questo spettacolo ha concluso il progetto “I ragazzi e la musica”, che, per la Festa della donna, si era concretizzato nell’allestimento di una mostra.

In occasione dell’8/03, infatti, la Scuola Secondaria, dall’a.s. 2008-2009, collabora con l’associazione “La casa delle donne” per far riflettere i ragazzi su temi importanti per la loro crescita personale.

Quest’anno abbiamo deciso di soffermarci sulla musica, non solo per continuare questa importante collaborazione, voluta fortemente dalla signora Mavi Mariano, fondatrice dell’associazione, ma anche come segno di gratitudine verso la nostra collega prof.ssa Civalleri Brunella, che da 40 anni presta servizio, come docente di musica, nella nostra scuola e che si è sempre dedicata con profonda passione e grande professionalità alla realizzazione di tantissimi progetti e attività.

I ragazzi, durante la serata, hanno cantato, suonato e commentato diciassette canzoni, scelte per le importanti tematiche trattate: le ingiustizie, l’invito a comportarsi con coraggio, la mafia, una preghiera per salvare un popolo o il mondo intero, la forza di credere nei valori, l’importanza degli amici, la speranza in un mondo migliore, l’accoglienza, la libertà, la necessità di cancellare il debito dei Paesi poveri, l’aiuto e il rispetto di ogni persona, la dipendenza dal cellulare, il bullismo e la crudeltà della guerra.

I ragazzi, grazie a questo progetto interdisciplinare, che ha coinvolto oltre a Musica, Arte, Francese, Inglese e Italiano, hanno capito che le canzoni possono essere molto più di un semplice ritornello sopra una manciata di note, perchè ciò che nasce dalla forza delle parole unite alla bellezza della musica è una magia, che può toccare il cuore e muovere la mente, creando strade che portano il bene dappertutto.

Hanno anche riflettuto sul fatto che chi scrive canzoni dovrebbe sentirsi in dovere, almeno qualche volta, di parlare ai ragazzi non in modo superficiale, ma inviando messaggi seri e positivi di pace, di condivisione, di fratellanza, di vera umanità, comunicando valori autentici per costruire buone idee nell’immensità di giovani che ascoltano musica pop, rap, trap, rock …

La serata si è conclusa con l’intervento e il saluto della Dirigente scolastica; Stefania Magnaldi, e del Sindaco, Giuseppe Sarcinelli, che si sono complimentati con i ragazzi per la loro bravura nell’esecuzione dei brani e per la profondità delle loro riflessioni.