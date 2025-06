Nuovo Consiglio per il Centro Studi Beppe Fenoglio: Riccardo Corino confermato presidente

Si è riunita nella Sala Consiliare Teodoro Bubbio l’Assemblea dei Soci del Centro Studi Beppe Fenoglio per l’approvazione del bilancio 2024 e la nomina degli Amministratori per il prossimo quinquennio. In apertura, il sindaco di Alba Alberto Gatto ha confermato la fiducia a Riccardo Corino, riconfermandolo presidente del Centro Studi.

Il nuovo Consiglio di amministrazione risulta composto da Edoardo Borra, Daniele Cerrato, Chiara Colombini, Francesco D’Agostino, Laura Della Valle ed Elisa Giordano, a cui si affianca la conferma del dottor Roberto Berzia nel ruolo di revisore dei conti. Nei prossimi giorni è prevista la prima seduta per la formalizzazione delle cariche e l’avvio della programmazione culturale con la direttrice Bianca Roagna.

“Ringrazio Filippo Ghisi e Luciano Marengo per l’impegno profuso nel mandato trascorso: continueremo con piacere ad avvalerci della loro apprezzata collaborazione su specifiche attività”, ha dichiarato Riccardo Corino, presidente dal 2020. “Con Edoardo Borra e i nuovi componenti del Consiglio ci impegniamo ad onorare il mandato ricevuto per confermare il ruolo del Centro Studi Beppe Fenoglio a servizio della promozione culturale della città e del territorio”.

Nel suo intervento, il sindaco Gatto ha sottolineato il valore del lavoro svolto dal Consiglio uscente: “Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Consiglio di amministrazione uscente per il prezioso lavoro svolto in questi cinque anni, durante i quali ha saputo valorizzare in modo significativo il nostro patrimonio culturale”. Ha ricordato le celebrazioni per il centenario di Beppe Fenoglio, il supporto agli eventi del 75° anniversario della Medaglia d’oro al valor militare, gli ottant’anni dei 23 giorni della città di Alba e le iniziative per la Liberazione.

“In questi anni si è inoltre lavorato, grazie ai fondi PNRR, alla riqualificazione e all’ampliamento del Centro Studi e degli spazi espositivi dedicati a Fenoglio e Gallizio”, ha aggiunto il primo cittadino. “Rivolgo le mie congratulazioni a Riccardo Corino per la riconferma alla presidenza: una figura autorevole e competente, che da quest’anno potrà contare sul supporto di un Consiglio di amministrazione ampliato. A tutti auguro buon lavoro, con l’auspicio che si continui a custodire e promuovere con passione la nostra storia e le nostre tradizioni”.