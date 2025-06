Piemonte Land of Wine protagonista alla “The World’s 50 Best Restaurants” di Torino

Piemonte Land of Wine, il consorzio che riunisce i Consorzi di tutela dei vini piemontesi, sarà tra i protagonisti della cerimonia internazionale “The World’s 50 Best Restaurants 2025”, in programma mercoledì 19 giugno al Lingotto di Torino. L’evento, che celebra ogni anno l’eccellenza della ristorazione mondiale, rappresenta per il Piemonte una straordinaria vetrina internazionale.

“Sarà una formidabile occasione di promozione per i nostri vini accostati agli chef e ai ristoranti più prestigiosi del mondo. Una vetrina internazionale imperdibile per il Piemonte del vino e del gusto”, commenta il presidente Francesco Monchiero, produttore vitivinicolo del Roero.

Dal 2002, The World’s 50 Best Restaurants celebra la ricchezza e la diversità del panorama culinario globale. Con una giuria composta da oltre mille esperti internazionali e un sistema di votazione verificato, l’iniziativa propone ogni anno un’istantanea delle mete gastronomiche più influenti e innovative del pianeta. Dopo le recenti edizioni a Valencia (2023) e Las Vegas (2024), l’appuntamento 2025 approda per la prima volta in Italia.

“Piemonte Land of Wine sarà presente con le più brindate denominazioni vinicole piemontesi, dal Barolo al Barbaresco, dalla Barbera d’Asti al Gavi, dall’Alta Langa all’Asti Spumante, dal Moscato d’Asti al Brachetto d’Acqui, in un mosaico vinicolo di altissimo livello che sarà abbinato ai piatti dei 50 miliari chef al mondo”, aggiunge Monchiero. “Siamo orgogliosi di avere avuto il privilegio di aderire a questa importante manifestazione insieme alla Regione Piemonte e alla Città di Torino”.

All’evento sono attesi oltre 1500 ospiti tra chef, operatori del settore, giornalisti e invitati da tutto il mondo. Un’occasione che conferma il Piemonte tra le capitali mondiali del vino e della cultura gastronomica.