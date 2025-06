Urbanistica: molto partecipato il convegno organizzato dalla Provincia di Cuneo sulle ultime novità introdotte dalla Regione

La Provincia di Cuneo, nell'ambito delle attività svolte a sostegno e supporto dei Comuni, ha organizzato un convegno relativo alle ultime novità che Regione Piemonte ha introdotto in ambito urbanistico.

Oltre 70 le persone, fra professionisti ed amministratori, che vi hanno partecipato.

Al centro dell'attenzione le modifiche introdotte alle leggi regionali 56 del 1977 e 16 del 2018 oltre alle novità che la Giunta Regionale intende introdurre attraverso la norma definita "Cresci Piemonte", già condivisa con le associazioni degli Enti Locali, e che vedrà impegnato il Consiglio Regionale nelle prossime settimane.

Si sono susseguite le relazioni di Francesca Bertazzoli e Gianfranco Dogliani, rispettivamente assessori all'Urbanistica dei Comuni di Mondovì e Fossano, di Giovanni Paludi, Vicedirettore Regionale di Settore. Ha concluso il pomeriggio l'assessore regionale Marco Gallo.

Molte le domande del pubblico presente a testimonianza della grande attesa rispetto ai temi affrontati.

"Sono grato all'assessore Regionale Gallo - commenta il Presidente della Provincia, Luca Robaldo - per la disponibilità sua e dei suoi Uffici. Medesimo ringraziamento rivolgo ai colleghi amministratori Bertazzoli e Dogliani, oltre che al Sindaco di Trinità Ernesta Zucco per l'ospitalità. Sapevamo che quelli toccati sono temi di estremo interesse e la Provincia continuerà in questo percorso di approfondimento, rispondendo alle richieste che provengono dal territorio ed al ruolo di ente di coordinamento di area vasta. E in questo percorso rientra a pieno titolo la collaborazione con gli Ordini Professionali, i cui Presidenti ringrazio per la collaborazione".