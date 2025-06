Lutto ad Entracque: è mancato Giacomo Castellano, il "macellaio del paese"

Profondo cordoglio, ad Entracque, per la scomparsa di Giacomo Castellano, 81 anni, figura storica del paese e per anni titolare della rinomata "Bottega della Carne". Giacomo non era solo un macellaio di grande esperienza ma un vero punto di riferimento per gli abitanti e per chi, passando da Entracque, ha avuto la fortuna di conoscerlo.

La sua attività, condotta con passione e dedizione, ha rappresentato per decenni un esempio di artigianalità e tradizione, valori che Giacomo ha saputo trasmettere attraverso il suo lavoro ed il suo legame con la gente.

La "Bottega della Carne", gestita insieme alla moglie Lorenza Ghibaudo, non era solo un negozio ma un luogo di incontro, dove la qualità dei prodotti si univa alla cordialità e alla semplicità che lo contraddistingueva.

La notizia della sua scomparsa lascia un vuoto profondo in tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. Amici, clienti e compaesani lo ricordano con affetto per la gentilezza, la professionalità e quella capacità di intrattenere che non mancava mai dietro il bancone.

La tradizione di famiglia, tuttavia, non si interrompe: l'attività prosegue con il nipote Maurizio Donno che porta avanti con orgoglio l'eredità del nonno mantenendo vivi i principi e la passione che hanno reso la "Bottega della Carne" un simbolo del paese. Dopo il passaggio del timone al nipote Giacomo ha continuato a essere per tutti il macellaio di Entracque, anche quando si è dedicato alla vendita delle rinomate patate locali, attività attraverso la quale socializzava con piacere con chiunque.

Alla famiglia di Giacomo giungono le più sentite condoglianze di tutta la comunità. Il suo ricordo resterà vivo nei cuori di chi ha avuto il privilegio di incrociare la sua strada: la sua eredità continuerà ad essere parte della storia di Entracque.

Giacomo Castellano lascia la moglie Lorenza, la sorella Maria, la figlia Domenica con Giorgio, i nipoti Virginia e Maurizio con Daniele e Gloria, i pronipoti Aurora, Alessandro e Leonardo Giacomo.

I funerali saranno celebrati lunedì 16 giugno alle 15 nella parrocchia di S.Antonino Martire a Entracque. Il rosario sarà recitato oggi, sabato 14 giugno, alle 17,30 e domenica alle 19 nella Confraternita.