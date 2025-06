PFM ed Elio: Movì Festival e Recital annunciano i grandi ospiti della stagione teatrale monregalese

Movì, il grande festival della musica e del divertimento monregalese, dopo gli annunci di “Voglio tornare negli anni 90” (13 giugno) e Rose Villain (19 luglio), si arricchisce di un nuovo doppio appuntamento, grazie alla collaborazione con l’associazione Recital.

Nell’ottica di proporre un festival unico nel suo genere in grado di accontentare un pubblico eterogeneo e variegato, Movì annuncia due date da non perdere che porteranno il pubblico nella storia della musica italiana, con un allestimento teatrale particolarmente suggestivo, a cura dell’associazione Recital.

Il fulcro del Festival sarà Piazza d’Armi, la “Wake up Arena”, una delle piazze più belle d’Italia, con un nuovo layout 2025, che la renderà ancora più spaziosa, tecnologica e teatrale per accogliere i grandi eventi estivi.

In vendita nel circuito ticketsms.it, i biglietti per la Pfm in concerto venerdì 20 giugno al prezzo popolare di 30 euro per i primi posti e 20 euro per i secondi posti e per Elio sabato 21 giugno

Il concerto della storica Premiata Forneria Marconi, inserito nel “Doppia traccia tour”, sarà un viaggio attraverso gli oltre 50 anni di un gruppo divenuto leggenda con l’alternanza tra brani della Pfm e brani del mitico Fabrizio De André, in occasione del lancio dell’album doppio 'Pfm canta De André Anniversary' registrato dal vivo nelle date 2023-24 del tour in 215 tappe, praticamente tutte soldout, con cui la band dal 2019 ha portato live la musica realizzata con Faber.

Molti dei brani sono quelli dello storico tour con De André e successivo disco del 1979 in cui la band ha riarrangiato le sue canzoni con la propria impronta rock. Un disco entrato nella storia della musica.

Il giorno successivo, sabato 21 giugno, Piazza d’Armi diventerà lo sfondo dello spettacolo dell’istrionico Elio, fondatore degli Elio e le storie Tese, con uno show dal titolo “Quando un musicista ride” per la regia di Giorgio Gallione.

Uno spettacolo da Dario Fo a Giorgio Gaber, da Enzo Jannacci a Cochi e Renato, da Ennio Flaiano a Marcello Marchesi. Sono soltanto alcuni degli indimenticabili artisti della scena musicale, cabarettistica e teatrale italiana che oggi rivivono nell’irriverente spettacolo di Elio.

Un innovativo viaggio negli anni Sessanta e Settanta tra canto e disincanto, che farà tappa all’interno del Movì Festival.

I biglietti per lo spettacolo di Elio saranno messi in vendita prossimamente sul circuito ticketsms.it

«Continua il percorso di crescita di Movì - il commento del sindaco, Luca Robaldo e dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno - che da quest’anno si arricchisce di un’appendice più teatrale grazie al supporto dell’associazione “Recital”. Da un lato il “Doppia traccia tour” della Premiata Forneria Marconi, con la prima parte del concerto dedicata allo storico repertorio PFM e la seconda riservata alla reinterpretazione di De André; dall’altro il nuovo spettacolo di Elio con la riproposizione degli spunti innovativi, anticonformisti e creativi tipici del cabaret anni Sessanta. Un duplice appuntamento che impreziosisce l’estate monregalese, a testimonianza di una città e di una manifestazione che vogliono stupire e coinvolgere un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo».

Il festival Movì è organizzato dall’associazione Wake Up e dal comune di Mondovì, con la collaborazione dell’associazione Recital e con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione Crc e Fondazione Crt.