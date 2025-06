Corsa in montagna, a Casnigo si assegnano i titoli italiani di staffetta: riflettori puntati sugli atleti della Podistica Valle Varaita

Domenica 15 giugno a Casnigo (BG) la corsa in montagna assegna i titoli italiani assoluti, juniores e master di staffetta.

Come da tradizione, numerose le squadre piemontesi in gara, molte delle quali con ambizioni da podio. Su tutte Pod. Valle Varaita che schiera nella prova assoluta maschile un terzetto composto da Elia Mattio, Simone Giolitti e Martin Dematteis e, in quella femminile, le sorelle Erica e Francesca Ghelfi.

Prenderanno parte alla prova assoluta maschile anche Atl. Susa Adriano Aschieris (Gianluca Poli, Diego Bianco, Dario Natale), GSA Valsesia (Carlo Torello Viera, Laxshan Vivekachandran, Enzo Mersi), Sport Project VCO con due squadre (Simone Adamini con Matteo Borgnolo e Marco Gattoni; Thomas Floriani con Roberto Giacomotti e Matteo Fodrini).

Prenderanno parte alla prova femminile Atl. Susa Adriano Aschieris con due formazioni (Irene Aschieris con Elisa Bianco e Caterina Traversa con Romina Monacelli) e GSA Valsesia (Giuseppina Feo con Monia Bacchetta, formazione in lizza anche per il campionato master categoria SFA).

Nella categoria juniores maschile, da seguire la coppia della Pod. Valle Varaita composta da Daniele Mattio e Stefano Bagnus e le due compagini della Sport Project VCO formate da Christian Piana con Stefano Perardi e da Filippo Piumarta e Christian Suini.