Vento d'estate anche in Granda: dove andranno in vacanza i cuneesi? [VIDEO]

Le scuole – di quasi ogni ordine e grado – sono terminate e gli esami, per chi dovrà affrontarli, stanno per iniziare. Le temperature, ormai da qualche giorno, si sono fatte afose. Anche in Granda, insomma, si comincia a respirare profumo d’estate… ed estate vuol dire vacanze.

I cuneesi ci andranno? E, se sì, dove? Le meritate “ferie” sono davvero – anche in un mondo e in una società così tanto interconnessa – occasione per staccare la spina e ricaricare le batterie?

L’abbiamo chiesto ai cuneesi, nel servizio di Cristina Martinengo e Simone Giraudi: