Russell vince in Canada su Verstappen e Antonelli, Leclerc 5°

MONTRE'AL (CANADA) (ITALPRESS) - George Russell (Mercedes) vince il Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di F1 2025. Il pilota britannico precede al traguardo Max Verstappen (Red Bull) e Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), al primo podio in F1 a soli 18 anni e 4 mesi. Quarta piazza per Oscar Piastri (McLaren) davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. A punti anche Alonso (Aston Martin), Hulkenberg (Kick Sauber), Ocon (Haas) e Sainz (Williams). Ritiro per Lando Norris in seguito a un contatto con Piastri al 67° giro.- foto Ipa Agency - (ITALPRESS).