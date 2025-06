Atletica Saluzzo in grande spolvero: brillano Laratore, El Kannoussi, Ferrato e le staffette

Settimana densa di impegni e risultati per l’Atletica Saluzzo. Giovedì 12 giugno a Villafalletto, nella Notturna di San Luigi (5 km), Lorenzo Laratore ha conquistato uno splendido 2° posto alle spalle di Simone Peyracchia (Pod. Valle Varaita), seguito dai compagni Tommaso Olivero (11°), Cosimo Stranieri (15°), Luca Paschetta (19°), Lorenzo Bogliotti (23°), Fabio Griglio (46°), Matteo Bussi (68°), Giorgio Pellissero (143°).

Nel settore femminile, vittoria per Mina El Kannoussi, davanti ad Arianna Dentis (2ª) e Alessandra Alliney (3ª). Buoni piazzamenti per Paola Pretto (6ª), Sofia Audisio (15ª), Giulia Racca (19ª), Doriana Bossio (38ª).

Spiccano anche i risultati dei giovani: Paul Pellicioli bronzo tra gli esordienti 8, Martina Pellicioli 8ª. Tra gli esordienti 10 presenti Giorgio Rosso, Vittorio Mondino, Ayman Oukhrid ed Edoardo Lantermino. Nei ragazzi, oro per Pietro Rosso e argento per Carlo Laratore, 4° Francesco Bravo. Nelle ragazze, vittoria per Virginia Galletto, 3ª Anna Audisio.

Nei cadetti, primo Lorenzo Gallo, 3° Pietro Verra, poi Federico Barotto (7°), Giacomo Gerlero (8°), Giacomo Audifreddi (9°), Ruzel Fiandino (11°). Nelle cadette: 1ª Vittoria Audifreddi, 3ª Matilde Telamone, seguite da Elisabetta Bonardo (5ª), Caterina Savio (7ª), Giulia Parola (9ª), Ilaria Vignolo (12ª), Elisa Maria Aimar (13ª). La società è risultata la seconda più numerosa alla manifestazione.

Il 2 giugno a Iseo, Maddalena Lanzilotti ha portato a termine l’Half Marathon in 1h54’07’’, classificandosi 16ª nella categoria SF50. Giovedì 12 giugno ha gareggiato anche nella notturna di Giaveno, dove ha chiuso come 39ª donna (31’13’’) e 6ª SF50. Sul percorso di 6 km vittoria assoluta per Gianluca Ferrato in 19’03’’, davanti a Boussifi e Gallo.

Domenica 15 giugno a Casnigo, in occasione del Campionato Italiano di corsa in montagna a staffette, due buone prestazioni tra le donne per Noemi Bouchard – Arianna Dentis (8ª in 1h19’06’’) e Alessandra Alliney – Irma Chiavazza (9ª in 1h21’58’’). Tra gli uomini Lorenzo Civallero, Fabio Griglio e Nicholas Bouchard hanno chiuso in 17ª posizione con il tempo di 1h46’36’’.