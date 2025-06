1925-2025: 100 anni di Rifugio Emilio Questa. Alle porte una nuova stagione nel segno del silenzio, dell'essenzialità per connettersi con la natura

Il Rifugio Emilio Questa al Lago delle Portette (2388 m) aprirà ufficialmente le sue porte il 19 giugno e rimarrà aperto 7 giorni su 7 fino a data da destinarsi, nella seconda metà di settembre.

Un’apertura leggermente posticipata rispetto al solito, ma una scelta voluta per permettere il completamento di importanti interventi di miglioramento energetico e idrico, con l’obiettivo di offrire un’accoglienza sempre più attenta, sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Quella che sta per iniziare sarà una stagione speciale, infatti, il Rifugio compie 100 anni. Era il 1925 quando la casermetta “capitano Eugenio Cappa”, semplice riparo per i soldati impegnati nel presidio della frontiera italo-francese, veniva concessa dal Regio Esercito per l’attivazione del primissimo rifugio. Che è stato via via ampliato e migliorato, ma senza mai perdere la sua essenza di punto d’appoggio semplice e discreto, immerso nella quiete e perfettamente integrato nel paesaggio montano delle Aree Protette Alpi Marittime.





"Nel rispetto della nostra filosofia di montagna - spiega il gestore Marco Bassino -, improntata al silenzio, all’essenzialità e alla connessione con la natura, non organizzeremo eventi festosi o invasivi per celebrare questo importante anniversario. La nostra scelta è quella di onorare questo secolo trascorso continuando a offrire ogni giorno il nostro servizio con cura e passione. Del rifugio, peraltro, non siamo proprietari, ma custodi: il “Questa” viene da lontano e andrà lontano, ben oltre la nostra gestione. E alla nostra custodia sono anche affidate un’identità e una storia alle quali bisogna portare il giusto rispetto.

Il che significa anzitutto rispettare la montagna - prosegue -. Ecco, quindi, perché ogni ammodernamento non può e non deve mai snaturare l’essenza del Rifugio Questa. Che non sarà mai un albergo, ma un luogo semplice, rustico e accogliente, aperto a tutti, ma inevitabilmente “non per tutti”.

Siamo e saremo lieti di accogliere tutti coloro che, nel nostro rifugio, anziché vedere limiti (parliamo dell’isolamento, della strada impervia per arrivare, della poca copertura della rete cellulare, dell’acqua calda vincolata all’energia disponibile, della cucina essenziale e con ingredienti rigorosamente a km zero…) vedono un’opportunità. Quella di riconnettersi con un’esperienza autentica di montagna. Di lasciarsi togliere il fiato dal cielo stellato, dalle rocce che cambiano colore sotto i raggi del sole, dalle acque azzurrissime del lago, dalle tempeste improvvise, dagli incontri ravvicinati con la fauna selvatica, dalla riscoperta del silenzio e della fatica come parte di un percorso più ampio. Interiore, prima di tutto.

A chi verrà a trovarci - conclude Bassino - promettiamo di non trattarvi mai come clienti, ma come ospiti. Graditissimi e affezionati. A patto di trovarvi consapevoli e pronti a entrare nello spirito della montagna vera, fatta di rispetto, adattamento e meraviglia".