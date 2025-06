Da oggi stop ai treni per l’aeroporto di Caselle: estate di cantieri sulla Torino-Ceres

Da oggi, lunedì 16 giugno, l’estate dei treni si fa complicata per chi parte da Alba. A causa di importanti lavori di potenziamento infrastrutturale, è scattata l’interruzione della linea Torino Rebaudengo – Ciriè – Germagnano, che comporta lo stop ai convogli diretti all’aeroporto di Caselle fino a sabato 6 settembre. A questo si aggiunge, da oggi fino a venerdì 20 giugno, l’interruzione del traffico ferroviario tra Ceva e San Giuseppe di Cairo sulla linea Torino–Savona, con cancellazione di numerosi treni.

I disagi riguardano anche i viaggiatori della SFM4 Alba–Torino, che non potranno più contare sul proseguimento verso Caselle. I treni delle linee SFM6 (Torino Aeroporto–Asti), SFM7 (Ciriè–Fossano) e SFM4 (Germagnano–Alba) terminano la loro corsa a Torino Stura, dove è previsto l’interscambio con bus sostitutivi in direzione Caselle e Germagnano, con fermate intermedie previste lungo la linea. Sui pullman non è consentito il trasporto di biciclette o animali di grossa taglia, eccetto i cani da assistenza, e i tempi di percorrenza possono aumentare a causa del traffico stradale.

Nel frattempo, sulla linea Torino–Savona, i treni regionali Torino–Savona e Fossano–San Giuseppe di Cairo sono cancellati tra Ceva e San Giuseppe di Cairo, con servizio sostitutivo su gomma e fermate previste in tutte le stazioni intermedie. I treni Torino–Ventimiglia seguiranno invece un percorso alternativo via Alessandria e Acqui Terme.

L’estate ferroviaria si preannuncia dunque difficile anche per chi da Alba e dal territorio langarolo si muove verso la Liguria o l’aeroporto Sandro Pertini. I lavori, richiesti da SCR Piemonte e realizzati da Rete Ferroviaria Italiana, comprendono anche l’adeguamento dei marciapiedi nella stazione Venaria Reale Reggia, che saranno rialzati a 55 cm secondo gli standard europei di accessibilità.