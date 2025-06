Lions Club Cherasco, lunedì il passaggio della campana a Roberto Icardi

Lunedì sera 9 giugno si è festeggiata la XV Charter del LIONS Club Cherasco, fondato nel maggio 2010 da un gruppo di amici incoraggiati ed aiutati da una Socia Lions di vecchia data di un altro Club, Luciana Grifone, considerata la Madrina del Club.

Unitamente al “compleanno del Club” si è proceduto al tradizionale “Passaggio della Campana” momento simbolico che si svolge alla fine dell’anno sociale Lionistico durante il quale il Presidente uscente, per l'anno 2024/2025, Elena Cavallero ha passato la campana al nuovo Presidente, Roberto Icardi che entrerà ufficialmente in carica dal primo di Luglio.

La dott.ssa Cavallero nel ringraziare tutti i Soci dell’impegno profuso e disponibilità dimostrata durante il suo anno di presidenza ha riassunto brevemente i principali services svolti, primo fra tutti l’inaugurazione della stanza e del giardino Arcobaleno nella nuova Scuola primaria di Cherasco, la raccolta di occhiali usati, la donazione di stufe per l’Ucraina e tanti altri services come il Poster per la Pace, la festa del Tricolore, lo Zaino sospeso, una selezione di materiale e cancelleria ad uso scolastico per i bambini più bisognoso o con famiglie in difficoltà.

Ma al di là di tutto, ha tenuto a sottolineare la capacità dei LIONS di ascoltare i bisogni del territorio e di trasformarli in azioni concrete, non solo come LIONS Club Cherasco ma anche in collaborazione con altri Club.

l’ing. Roberto Icardi, accettando formalmente la campana e quindi il ruolo di Presidente del nuovo anno sociale ha illustrato a grandi linee il programma per il prossimo anno che verterà su tre punti riguardanti l’Ambiente, Intelligenza Artificiale e Multisport Inclusive Games, dei quali si sono svolte le Olimpiadi proprio a Torino e le montagne piemontesi durante l’inverno appena trascorso.

Tre temi apparentemente distinti ma che hanno un comune denominatore, i giovani e quindi uno degli obiettivi del prossimo anno sarà un loro maggiore coinvolgimento dando spazio alle loro idee ed esigenze.

La nuova squadra vedrà in qualità di Vice Presidente di Club e Segretaria, la Sig.ra Maria Grazia Burdisso coadiuvata in qualità di secondo Vice-Presidente la Dott.ssa Marziana Degiorgis, Tesoriere la Dott.ssa Daniela Domeniconi e Responsabile del Protocollo l’avvocato Annalisa Genta.

Ospiti della serata, non solo i Soci e loro consorti o amici, ma parecchi Soci di altri Club e il Governatore del Distretto Ia3 uscente Dott. Vincenzo Benza e il Governatore entrante Dott. Mauro Imbrenda, il primo ringraziando il Club tutto, che seppur non numeroso, ha saputo progettare e realizzare parecchie attività.

Per questo motivo ha insignito la dott.Cavallero del premio Melvin Jones Fellow, premio riservato ai quei Soci che si sono distinti per disponibilità ed impegno e congiuntamente ha ufficializzato l’entrata nel LIONS Club Cherasco di un nuovo Socio, il colonnello Roberto Neri.

Il Governatore in pectore Mauro Imbrenda ha sollecitato tutti ad un impegno costante ma soprattutto a lavorare insieme non solo fra i Soci di ogni singolo Club ma fra tutti i LIONS.