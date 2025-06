Motori e storia protagonisti a Valdieri per il primo Memorial Piero Carosso [FOTO]

Due giorni di festa e commemorazioni a Valdieri lo scorso fine settimana con le auto da rally e storiche per la prima edizione del Memorial Piero Carosso, giornalista sportivo e grande appassionato di motori.



A lungo nelle sue cronache radiofoniche prima e televisive dopo non si è risparmiato nel catturare le azioni più memorabili e descriverle arricchendole di aneddoti, con la sua voce graffiante e trasportato dall'entusiasmo uniti alla sua conoscenza affinata della materia sapeva rapire i suoi spettatori. Amava il suo lavoro come lo sport.



A lui è stata dedicata la commemorazione nel Salone “Alberto Bianco” dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, dove i piloti gli hanno reso omaggio nel corso dei loro interventi ricordandolo e insieme agli organizzatori è stata consegnata alla famiglia una targa.





In valle Gesso, così, lo scorso week end il rombo dei motori ha fatto rivivere le stesse emozioni dei tempi passati tra auto e piloti che hanno segnato la storia dei rally.





Il sabato per l'occasione sono stati ripercorsi i 6 km che uniscono Valdieri a Madonna del Colletto, riportando alla memoria uno dei percorsi storici più amati da piloti e appassionati.





La domenica è stato il turno delle auto d'epoca disposte in una ricca esposizione, che ogni anno viene riproposta riscontrando ampie adesioni di collezionisti e partecipazione di pubblico.

A concludere i festeggiamenti il pranzo con circa 250 persone.



Un evento che ha richiamato gli amanti dei motori in chiave amarcord, celebrando i vecchi fasti di gare e prestazioni.







“Come Amministrazione comunale – dichiara il sindaco Guido Giordana – ringraziamo le Proloco di Valdieri, Roaschia, San Lorenzo, Andonno e i volontari che hanno reso possibile questo bellissimo evento. In particolare un ringraziamento speciale va alla Scuderia Veltro che ha contribuito all'organizzazione e alla riuscita della manifestazione. Siamo, inoltre, riconoscenti a chi ha rispettato le limitazioni imposte dall'ordinanza per consentire l'arrivo a Madonna del Colletto delle auto, favorendo il regolare e corretto svolgimento del programma. Abbiamo subito creduto nell'evento e dall'Amministrazione è stata garantita la massima collaborazione. Siamo soddisfatti dell'esito e sicuramente ci rivedremo il prossimo anno – conclude Giordana -”.



A breve la stessa strada sarà percorsa dalla Fausto Coppi, e Giordana commenta: “Siamo orgogliosi che la nostra valle sia protagonista di numerose manifestazioni sportive, confermando la vocazione naturale ad ospitarle. Chissà che in futuro non ritornino a gareggiare i rally sull'amato percorso della madonna del Colletto”.