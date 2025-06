Champions League 2025: Il Manchester City Riconquista l’Europa a Wembley

Il Manchester City ha trionfato nella finale di Champions League 2025 battendo il Real Madrid per 3-1 in una serata memorabile allo stadio di Wembley, Londra. È il secondo titolo europeo nella storia del club inglese, che ha dominato la partita con una prestazione tattica impeccabile e un gioco spettacolare. Per i tifosi dei Citizens, è stata una notte da sogno, ricca di emozioni intense, simili a quelle vissute dagli appassionati di crazy time Italia , dove ogni istante può riservare sorprese e colpi di scena.

La partita è iniziata con un ritmo altissimo, e il City ha subito preso il controllo del gioco. Al 12° minuto, Phil Foden ha aperto le marcature con un tiro da fuori area, leggermente deviato da Antonio Rüdiger, che ha sorpreso il portiere Thibaut Courtois. Il Real Madrid ha tentato di reagire con le accelerazioni di Vinícius Jr. e Rodrygo, ma la difesa dei Citizens, guidata dal solido Rúben Dias e da John Stones, ha saputo contenere ogni assalto, lasciando poche chance agli avversari.

Il raddoppio è arrivato al 34° minuto grazie a una splendida azione corale. Bernardo Silva ha dialogato con Kevin De Bruyne, lanciando in profondità Erling Haaland, che ha trovato il modo di segnare il suo undicesimo gol nel torneo, festeggiando con grande entusiasmo davanti ai tifosi. La rete ha dato ulteriore sicurezza ai ragazzi di Guardiola, che hanno continuato a controllare il gioco con grande efficacia.

La ripresa ha visto il Real Madrid tornare in partita con un gol di testa di Jude Bellingham su calcio d’angolo, sfruttando un cross di Luka Modrić. Per qualche minuto la partita è stata incerta, con i blancos che hanno provato a mettere sotto pressione gli inglesi. Tuttavia, il City ha risposto prontamente, mantenendo il possesso palla e ripartendo in velocità con passaggi precisi e scambi rapidi.

A chiudere definitivamente la gara è stato Jack Grealish, entrato dalla panchina, che al minuto 83 ha recuperato palla a centrocampo dopo un errore di Eduardo Camavinga. Il fantasista inglese ha superato con un dribbling il diretto avversario e ha segnato con un preciso diagonale che non ha lasciato scampo a Courtois. Il 3-1 ha sancito la vittoria e ha scatenato la festa sugli spalti.

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha elogiato la sua squadra definendola “una macchina perfetta”. Ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e la determinazione dei suoi giocatori: “Questi ragazzi hanno scritto una pagina storica. Affrontare una squadra come il Real Madrid e vincere così è un risultato straordinario. Dedichiamo questo trionfo ai tifosi e alla città di Manchester.”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real, ha riconosciuto la superiorità degli avversari: “Abbiamo dato tutto, ma il City è stato più forte oggi. Torneremo più preparati.” Nonostante la sconfitta, il tecnico italiano resta il più vincente nella storia della Champions League con quattro titoli conquistati.

Con questo successo, il Manchester City consolida il suo dominio europeo e si candida come favorita assoluta per la prossima stagione. Il mix di esperienza, talento e profondità di rosa lo rende una delle squadre più temibili d’Europa. L’obiettivo di Guardiola rimane chiaro: cercare di replicare il triplete conquistato nel 2023, un’impresa che farebbe entrare ulteriormente il club nella leggenda del calcio mondiale.

La finale di Wembley sarà ricordata come una delle più belle ed equilibrate degli ultimi anni, capace di regalare spettacolo e emozioni fino all’ultimo secondo. Per i tifosi, è la conferma che il Manchester City è ormai una potenza globale, e per gli appassionati di calcio un evento imperdibile che resterà nella memoria collettiva.















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.