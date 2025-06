Dalla Regione 1,7 milioni in due anni per l'artigianato piemontese

La Regione punta sulla promozione dell’artigianato piemontese: su proposta dell’assessore alle Attività produttive Andrea Tronzano è stata approvata questa mattina una delibera che stanzia complessivamente 1,7 milioni di euro per il biennio 2026-2027, confermando l’impegno a sostegno delle piccole e medie imprese del territorio.

“Sostenere l’artigianato significa sostenere l’identità più autentica del Piemonte e la capacità delle nostre imprese di essere protagoniste anche fuori dai confini regionali - dichiara l’assessore Tronzano - Con questa delibera rinnoviamo la collaborazione con Unioncamere e rafforziamo strumenti già rodati, puntando sulla promozione in fiere di alto profilo e su un sostegno diffuso e concreto alla presenza delle nostre imprese sui mercati. È una scelta che parla di lavoro, qualità e competitività”.

Viene così rifinanziata con 800.000 euro la misura di promozione delle imprese artigiane piemontesi sui mercati nazionali e internazionali, attraverso contributi a fondo perduto per la partecipazione a fiere con qualifica nazionale o internazionale. Le imprese potranno ottenere un sostegno compreso tra 2.000 e 5.000 euro per coprire le spese di iscrizione, affitto e allestimento degli stand. La gestione dei bandi sarà curata da Unioncamere Piemonte, che opererà attraverso piattaforme digitali con sportelli online e procedure semplificate.

Il secondo intervento, da 860.000 euro, è destinato al rinnovo della convenzione con Unioncamere Piemonte per l’esercizio delle funzioni amministrative inerenti l'annotazione, la modifica e la cancellazione della qualifica artigiana delle imprese in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n.443 nel registro delle imprese e all’organizzazione della presenza coordinata delle imprese piemontesi alla fiera internazionale “AF – L’Artigiano in Fiera”, in programma ogni dicembre a Rho (Milano). Un evento che rappresenta una vetrina globale per l’artigianato, con oltre 3.000 espositori, più di un milione di visitatori e delegazioni da oltre 100 Paesi. Grazie all’accordo il Piemonte potrà contare su uno spazio espositivo unitario e riconoscibile, in grado di valorizzare al meglio il patrimonio di competenze e creatività del suo tessuto artigiano.