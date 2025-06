Festival Funamboli: giornalismo, musica e impegno politico chiudono l’edizione dei record

Sta per volgere al termine l’edizione 2025 del Festival Funamboli, organizzato dall’associazione culturale monregalese Gli Spigolatori.

“Libertà&Liberazione”, questa la tematica scelta per la kermesse che porta a Mondovì le “parole in equilibrio”. Un omaggio alla fine della Seconda guerra mondiale, certo, che proprio a Mondovì ha avuto uno dei suoi sviluppi, ed epiloghi, più drammatici, con la liberazione più tardiva d’Italia (il 29 aprile) e alcuni giovani uccisi dalle truppe naziste in fuga fino all’ultimo giorno, ma anche un promemoria di ciò che, talvolta, diamo per scontato: la libertà di riunirsi per condividere, confrontarsi, parlare e riflettere, in uno scambio osmotico di idee libere.

Il viaggio di Funamboli si conclude con tre ospiti d’eccezione, che porteranno il pubblico alla scoperta della libertà dalla mafia, della libertà di parola e di parole e della libertà nella msuica e nei racconti

Venerdì 20 giugno alle ore 18 presso il Museo della Ceramica di Mondovì (piazza Maggiore, 1) Claudio Fava, giornalista, già deputato, europarlamentare ed esperto in criminalità organizzata, sarà il protagonista dell’incontro “La libertà dalle mafie”.

Sabato 21 giugno alle 18, invece, in Sala Ghislieri (Mondovì Piazza, via Francesco Gallo), il giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani prenderà parte a un talk incentrato sulla libertà e sulle libertà di parola e di linguaggio. Noto per le sue provocazioni e per la sua irriverenza, Cruciani racconterà al pubblico come il linguaggio ei mezzi di informazione e comunicazione possa essere usato per creare confronti aspri e per stuzzicare l’avversario, per portare a galla temi scottanti usando la lente del politicamente scorretto.

Martedì 24 giugno alle ore 21, infine, il Festival si concluderà presso il Teatro Baretti di Mondovì (corso Statuto 15F) con il gruppo folk-rock Modena City Ramblers. I musicisti presenteranno il loro libro, “Nati per la libertà. Racconti resistenti”, un’immersione in una tematica a loro molto cara nella vita così come nella musica. La libertà nella musica e nei racconti, questo il tema dell’evento di chiusura, sarà un’esplorazione delle parole buone, impregnate di significati, di valori e di ideali da trasmettere e condividere.

Il Festival Funamboli sta per far calare il suo sipario su un’edizione coinvolgente, dove le parole sono state protagoniste di racconti e generatrici di bellezza.

Il festival è realizzato con il patrocinio del Comune di Mondovì e in collaborazione con Libreria Confabula, Associazione Italiana Cultura Classica – sezione di Cuneo, ANPI Mondovì, associazione culturale Illustrada, Parrocchie Duomo e Carassone, Fondazione Museo della Ceramica Vecchia Mondovì e Casa do Menor Italia.

Iscrizioni su Eventbrite oppure alla mail assoc.spigolatori@gmail.com.