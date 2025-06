Consegna dei Patentini per l'uso consapevole dello smartphone alle scuole secondarie dell’Istituto "Augusta Bagiennorum"

Anche nell’anno scolastico 2024/2025 gli alunni delle classi prime delle secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Augusta Bagiennorum” hanno ricevuto il Patentino per l'uso consapevole dello smartphone.

Ogni plesso ha visto la sua cerimonia di consegna: a Bene Vagienna il patentino è stato consegnato il 29 maggio dal Vicesindaco Rosaria Dogliani, mentre a Trinità il giorno 30 maggio dal Sindaco Ernesta Zucco; infine il 4 giugno è stata la volta del plesso di Sant’Albano Stura, alla presenza del Consigliere comunale Ornella Tassone. Oltre alle cariche ufficiali dei Comuni, a tutte e tre le cerimonie ha presenziato anche la prof.ssa Giulia Capitanini, referente per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo del nostro Istituto.

Come negli anni precedenti, gli alunni hanno ottenuto il certificato dopo aver seguito un ciclo di lezioni su tematiche di educazione alla cittadinanza digitale, come la protezione dei dati personali e la difesa, ma soprattutto la prevenzione del cyberbullismo, sostenendo un test finale.

Durante le cerimonie di consegna, le autorità e i docenti intervenuti hanno sottolineato l'importanza di tutelare la propria immagine in rete e in generale di mantenere un atteggiamento corretto e responsabile in tutti i contesti, e in particolare in un ambiente poco controllato come internet. Inoltre, coerentemente con le altre iniziative di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, non è mancato un momento di riflessione sul tema del rispetto reciproco, l'importanza della gentilezza e dell’empatia.

Il 26 maggio, infine, si è svolta una serata di condivisione con le famiglie presso il Palazzetto dello Sport di Bene Vagienna, a cui hanno partecipato le varie associazioni coinvolte nei vari progetti sul digitale effettuati nell’anno scolastico appena terminato: Consorzio Monviso Solidale, Cooperative Caracol e Proposta80, Associazione WellFARE Inpact e ASL CN1.

È stato un bel momento di riflessione e consapevolizzazione collettiva sui temi affrontati nel progetto; i genitori e i ragazzi presenti sono stati coinvolti attivamente nella discussione e molti di loro hanno riscontrato come a volte sia difficile distogliersi dallo smartphone, sottolineando l’importanza degli adulti come esempio per i figli e/o studenti. Durante la serata i genitori sono stati invitati a leggere i cartelloni che gli studenti delle classi prime avevano realizzato come conclusione del progetto, sottolineando come gli alunni abbiano effettivamente compreso i rischi e i pericoli del digitale e quanto sia necessaria una guida per poterli mantenere sulla giusta strada.