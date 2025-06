Grande interesse per la conferenza sulla gestione psicologica nell’attività sportiva

La sezione Luigi Pellin Cuneo dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, in collaborazione con il Comitato Territoriale Fipav Cuneo-Asti, ha organizzato sabato 7 giugno 2025, nel Salone di Sport e Salute, a Cuneo, il convegno “l’equilibrio mentale come nuova chiave del successo sportivo”.

I relatori sono stati: Elisabetta Marchisa, Counselor Relazionale e Mental Coach Sportivo, Emanuele Aime, allenatore di pallavolo di Serie A1 Femminile e Michael Menardo, atleta di pallavolo; con ruoli diversi, ma interconnessi tra loro nel mondo sportivo.

L’incontro è stato inserito nel progetto “Fare sport Stare Bene” che l’UNVS Nazionale ha presentato a Sport e Salute ed è stato considerato come Corso di aggiornamento per gli allenatori di pallavolo dal Comitato Territoriale FIPAV.

il pubblico presente - foto Teresa Maineri

Dopo i saluti istituzionali di Silvia Barbero Consigliera Territoriale FIPAV, in assenza del Presidente Paolo Bertone, Giovanni Aime Presidente UNVS sez. Pellin di Cuneo, Francesca Leone Rappresentante locale di Sport e Salute, Claudia Martin Delegata Provinciale CONI, Valter Fantino Assessore allo Sport in rappresentanza del Comune di Cuneo e Marita Giubergia Coordinatrice di Educazione Fisica dell'Ufficio Scolastico Provinciale, i tre relatori si sono confrontati tra loro interagendo anche con il numeroso pubblico, affrontando temi importanti quali emozioni nella performance, dialogo interiore, autoconsapevolezza e gestione del recupero mentale ed emozionale.

La Mental Coach ha fornito spunti con concretezza, chiarezza e disponibilità, focalizzata sul fare, senza fronzoli, né voli pindarici.

Relatori ed autorità presenti - Foto Teresa Maineri

L’allenatore e l’atleta, con il loro vissuto, hanno immediatamente, legato esempi pratici, alla parte teorica.

In conclusione un ottimo aggiornamento per gli Allenatori ed un interessante momento informativo per il resto del pubblico.