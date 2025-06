Il Lions Club Carrù-Dogliani ha assegnato alla giovane Martina Viglione il premio Lions Civitas

Il premio Civitas del Lions Club Carrù-Dogliani, istituito già in anni passati, vuole rendere omaggio all'impegno civico di personalità che abbiano promosso i principi di buona cittadinanza e si siano dedicati a migliorare la comunità senza scopi di lucro. Il Club ha individuato queste qualità nella giovane doglianese Martina Viglione con la seguente motivazione: "per il suo straordinario impegno umanitario con Operazione Colomba, corpo non violento di pace della Comunità Papa Giovanni XXIII, a fianco delle popolazioni colpite dalla guerra".

Premio assegnato a lei, cresciuta in una famiglia che al volontariato locale, al soccorso ai bisognosi e all'aiuto ai deboli, principi fondamentali dello spirito lionistico, ha dato davvero tanto. Con gioia e riconoscenza da parte di tutto il Club, durante il meeting del 29 maggio 2025, il premio di attestazione e di gratitudine è stato consegnato nelle mani del papà, il sig. Germano, perché attualmente Martina è impegnata in territorio

giordano per l'attuazione del progetto umanitario che tanto le rende merito.

A lei, giovane e di così lodevoli principi, il Club ha brindato con un calice di Alta Langa, produzione Pecchenino, con una piacevole narrazione della qualità di questo vino e della vocazione del nostro territorio a produrlo, espressa in modo egregio dall'agronomo Edmondo

Bonelli.