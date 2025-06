ASD Judo Cuneo a medaglia con Samanta Fiandino in Coppa Italia A1

Lo scorso 7 e 8 giugno si sono disputate le finali di Coppa Italia A1 di judo presso il Palapellicone di Ostia.

La Coppa Italia rappresenta la più importante competizione civile (in quanto non sono presenti gruppi sportivi militari) a livello italiano: l'ASD Judo Cuneo schierava i judoka Giacomo Bersezio (cat. 81 kg) e Samanta Fiandino (cat. 63 Kg).

Bersezio purtroppo è uscito al primo turno di combattimenti e non è stato ripescato in una categoria con moltissimi atleti e decisamente ostica; ha comunque dimostrato molta tenacia e la sua perseveranza negli allenamenti produrrà certamente risultati più soddisfacenti. Ostia servirà inoltre ad arricchire la sua esperienza sul tatami.

Fiandino, meno allenata, è riuscita comunque a vincere il primo incontro per poi dare vita ad un secondo confronto serratissimo (che poteva apparire quasi come una finale di categoria), ove l'avversaria è riuscita però a prevalere. Ripescata e per nulla scoraggiata, ha vinto altri due combattimenti guadagnando un terzo gradino del podio più che meritato grazie a doti d'intuizione e combattività.

Un'ulteriore ed importante medaglia che va ad arricchire il palmares dell'ASD Judo Cuneo, col Maestro Maurilio Rapisarda ed i tecnici Davide Bersezio, Sergio Frandino e Alessio Lilliu che ringraziano tutti gli atleti agonisti e non, che si allenano con entusiasmo e voglia di apprendere e progredire in questa appassionante arte che è il judo.

L'associazione vi aspetta numerosi a settembre dopo la pausa estiva presso la scuola primaria "Luigi Einaudi" con entrata da via XX settembre; un doveroso ringraziamento va anche a Saverio Rosso per la sua amichevole e preziosa collaborazione nella stesura dei puntuali resoconti inerenti le gare cui partecipa l'ASD Judo Cuneo.