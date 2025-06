Baseball serie B: JFK Mondovì corsaro! Doppio successo per i galletti monregalesi in casa della Catalana di Alghero

Una lunga trasferta, ma senz'altro fruttuosa, quella che il JFK Mondovì ha affrontato andando a vincere entrambe le partite in casa della Catalana, ad Alghero, sconfiggendo non solo l'avversario ma anche il caldo torrido che ha attanagliato l'intero paese, ma ancor più la Sardegna, nel fine settimana appena trascorso. Nella prima giornata di ritorno i ragazzi di Leo Marconi confermano il loro ottimo stato di forma, piegando l'avversario e mantenendo la testa della classifica.

Nel primo incontro i monregalesi partono subito a spron battuto e dopo tre inning sono già in vantaggio per 3-0. Dopodiché il gioco dei biancoblù si fa più appannato, i padroni di casa si portano sull'1-3 al quinto inning, subendo prima il rientro dei sardi e poi la rimonta: fino al settimo inning il Jfk non risce più a fare punti né battute valide, così Catalana recupera fino al 6-7. Ma il pronto riscatto dei biancoblù porta la gara a concludersi al nono inning sul punteggio di 15-7 per i monregalesi. Da segnalare in attacco le otto valide da parte di Sebastian Fontana, Pedro Padilla, Pietro Gianoglio, Gabriele Panero e Matteo Ghiglia. Sul fronte monte di lancio, si evidenzia l'ottima prestazione nella prima parte della partita da parte di Luca Franceschini, poi rilevato da Gregorio Cebotari che ha chiuso al nono inning la partita.

Arriviamo così al secondo incontro, che vede subito un Mondovì sul pezzo, pronto ed agguerrito. Arrivano subito le valide e rispettivi doppi di Sebastian Fontana, Pedro Padilla e del giovane Lorenzo Rosso, cosicché il punteggio lievita subito il punteggio subito sul 3-0. Negli inning successivi i monregalesi conducono il gioco con autorevolezza, portando il punteggio sul 6-3 convalide sempre di Sebastian Fontana, Pedro Padilla, Federico Lingua, Agustin Kramer, e due meravigliosi tripli da parte di Luca Franceschini e Pietro Gianoglio. Da segnalare in difesa sul monte di lancio l'ottima prestazione del giovane Davide Calcagno, poi rilevato al quarto inning da Pedro Padilla che ha chiuso in modo ineccepibile la partita al nono inning sul punteggio di 13-3. Prossimo appuntamento in casa, all'impianto dei Passionisti, domenica 22 giugno con il Lodi.