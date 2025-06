Motori: buoni piazzamenti, in Ungheria, per Arianna Barale nella terza prova del Campionato Europeo Femminile di Velocità SSP 300

Il bel circuito “Pannonia Ring” di Ostffyasszonyfa, movimentato percorso adagiato sulle colline ungheresi: 4.740 metri di curve veloci e meno, con staccate impegnative e lunghi rettilinei ha ospitato, nel week end del 14-15 giugno, la terza prova del Campionato Europeo Femminile di Velocità SSP 300, che vede impegnata anche la borgarina Arianna Barale, tesserata per il Moto club Bisalta Drivers Cuneo - Yamaha MotorMI Racing Team, che ha affrontato la prima lunga trasferta di questo impegnativo campionato.

Arianna Barale - Yamaha MotorMI Racing Team, davanti a due avversarie

La polacca Patrycja Sowa (Kawasaki - Sowa Racing Team) si è imposta agevolmente in entrambe le manche, precedendo Martina Guarino (Kawasaki - GP3) ed Arianna Barale (Yamaha - MotorMI Racing Team) in gara uno e la spagnola Rosa Jimenez Vargas (Yamaha - Team Trasimeno), costretta al ritiro in gara uno, Martina Guarino ed Arianna Barale, piazzatasi in quarta posizione. Sicuramente la mancanza di prove specifiche su questo circuito, a differenza delle “colleghe”, ha contribuito a penalizzare la prestazione di Ari#41, che si è comunque impegnata al massimo, conquistando il quarto tempo nelle qualifiche, pur avendo effettuato solo tre turni di prove libere.

Arianna Barale lanciata in rettilineo con la Yamaha del MotorMI Racing Team

“Weekend di grande esperienza - ha riferito Arianna Barale - anche se per una beffa del destino nello sprint finale di gara due non si è raccolto quello che si poteva, ma va bene così, sono contentissima! Terzo posto in gara 1 e quarta posizione in gara 2, a 2 centesimi dalla seconda, girando un secondo più forte a giro delle avversarie. Poi ho purtroppo perso la volata al fotofinish! Pazienza. Grazie a tutto il lavoro svolto dal mio team MotorMi, su una pista per noi sconosciuta fino a venerdì, lavoro top fino a sistemare la moto perfetta per la gara della domenica. Ci sono mancati i test, avremmo sicuramente potuto fare di meglio ma, appunto, va benissimo così! Ringrazio tutti i miei Sponsor: Circuito Tazio Nuvolari, GBA, Fantino Pulizie, Eurocar2000, Cuneo Alpi Assicurazioni, Tubi Flessibili, Cucchietti Verniciature, Autolavaggi SPLASH. Grazie a Livio di Helix Centro Medico, Circuito internazionale di Busca, La Favorita Fish, Feltech, Techno Impianti Flli Sacco, Saced, Scorpion, Exo, Lavica Trasporti, Tabaccheria 52 Porqueddu, Body Center, Circuiti Gioielli. Osteopata Francesco Gaccione, Vernicenter Carrù e Moto Club Bisalta Drivers Cuneo”.

L'attesa del via in griglia di partenza

Pochissimi giorni di pausa, poi Arianna tornerà nuovamente in pista a Modena, nel primo week end di luglio, per la terza prova valida per il Campionato italiano di Velocità Femminile.