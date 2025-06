Ciclismo femminile: Nicole Bracco inarrestabile nella 14ª tappa del Trofeo Rosa

Domenica 15 giugno in Toscana a Montalto (Arezzo) si è dato il via alla quattordicesima tappa del Trofeo Rosa, Giro d'Italia Interregionale per le categorie di ciclismo giovanile donne esordienti e allieve.

Una gara in linea organizzata dalla Polisportiva GS Montalto ASD dal tracciato molto impegnativo dal dislivello complessivo prossimo ai 500 metri in cui si susseguivano tratti in leggera ascesa a strappi decisamente più impegnativi per poi concludersi nel finale con il giro dell’Arno caratterizzato da un'ascesa di circa 2 chilometri con pendenze al 10% posta a soli 3 chilometri dall’arrivo. Una sorta di piccolo “Giro delle Fiandre” nello splendido scenario delle colline del Chianti. 37,8 i chilometri da percorrere per le donne esordienti nelle ore centrali della giornata, dove a far da protagonista è stata l'asticella del termometro che fissa a 38 gradi centigradi ha reso la competizione ancor più selettiva e difficile.

Al via una sessantina di atlete ed è la prima salita disposta a soli dieci chilometri dalla partenza a segnare le sorti della gara. Il forcing di alcune partecipanti di casa allunga il gruppo riducendo a 14 unità le atlete al comando della competizione tra cui le due leader del Trofeo Rosa Donne Esordienti del primo e del secondo anno, le due portacolori del team SC Cesano Maderno, le piemontesi Aurora Cerame e Nicole Bracco. Il gruppo di fuga si organizza e in poco tempo riesce a guadagnare un minuto alle prime inseguitrici. Continuano con furore altri tentativi di allungo nella testa della gara, ma che vengono sempre ricuciti nel giro di poche centinaia di metri. Da parte di tutti i team numerosi i cambi borraccia a bordo strada per reidratare le atlete in una soffocante canicola di metà giugno. Si arriva all'epilogo di gara con la salita finale, alcune atlete cercano di anticipare facendo un forcing importante, poi si vedono altri scatti nelle pendenze più impegnative che mettono sempre più in fila il gruppetto di testa.

Le due atlete del SC Cesano Maderno mantengono la loro posizione sulla testa di gara ed è a 200 metri dal traguardo che la Maglia Rosa della Saviglianese Nicole Bracco comincia la sua potente volata dalla decima posizione, una rimonta aggressiva e dominante che le permette di saltare una ad una tutte le atlete di testa e tagliare il traguardo con le mani levate al cielo di fronte ad un pubblico sbigottito dal grande gesto atletico. La cuneese Nicole Bracco aggiunge così un ulteriore sigillo alla sua lista di successi del 2025 cogliendo la sua tredicesima vittoria stagionale.

Ottimo piazzamento anche per Aurora Cerame che conclude la tappa di Arezzo in ottava posizione assoluta, seconda di categoria. Appuntamento alla quindicesima frazione del Trofeo Rosa, domenica 22 giugno a Cerbara (Perugia) dove entrambe le atlete saranno ancora impegnate nel difendere la loro leadership di classifica.