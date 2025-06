Moto, Coppa Italia Velocità: piloti della Black Racing sul podio di Misano

Misano Adriatico (RN), 06-08 giugno. Dopo una pausa di circa un mese dal primo round di Coppa Italia di Velocità, la squadra cuneese portacolori del Moto Club Bisalta Drivers è tornata in pista sul Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, in un weekend torrido ma ventilato, portando sul tracciato romagnolo Elia Mengoni #23 nella Dunlop Cup 600 Supersport, Fabio Pozzato #23, Thomas Mattioli #3 e Manuel Alder #183 nella Pirelli Cup 1000 e Maximilian Seelos #25 nel Trofeo Italiano Amatori 1000.

Elia Mengoni in azione

Nella giornata di venerdì, con temperature elevate, si è lavorato per trovare il feeling con prove e modifiche, in vista delle qualifiche di sabato dove, il riscontro cronometrico, ha visto Mengoni 12°, Pozzato 9°, Mattioli 9°, Alder 18° e Seelos 12° nelle rispettive griglie di partenza.

Le gare della domenica si sono aperte con il Trofeo Italiano Amatori classe 1000 con l’austriaco Seelos, che non è scattato benissimo per un’impennata della sua BMW ma, grazie ad un buon passo gara è riuscito a portare la moto sotto alla bandiera a scacchi in dodicesima posizione, su una griglia al completo con 40 partenti.

Manuel Alder davanti ad alcuni avversari

Subito dopo la pausa è stata la volta della Pirelli Cup dove, dopo tre giri è stata esposta la bandiera rossa per olio in pista, problema che ha fatto sì che si procedesse ad una seconda ripartenza; Mattioli ha accusato un problema elettrico ma, stringendo i denti, è riuscito a condurre la moto al traguardo al quattordicesimo posto. Alder dopo un weekend sfortunato, colleziona la seconda caduta del fine settimana, appoggiando la moto per terra, nel corso dell’ultimo giro, quando mancavano solamente più tre curve all’arrivo. E’ Pozzato a regalare la gioia a tutti, con una bagarre a tre con Sonnini e Lo Bartolo ed arrivo in una volata bella da vedere, che regala al pilota genovese ed al team la seconda posizione.

Mattioli, n. 3 ed Alder, n. 183 pronti a scendere in pista

A chiudere la giornata di gare per il team cuneese è stato Mengoni che, con una buona partenza, tiene il gruppo per cercare il ritmo dei primi ma a tre giri dal termine un lungo, alla curva della “Quercia”, lo costringe all’ottavo posto nella Dunlop Cup 600 Supersport.

“Nonostante il weekend complicato per il gran caldo e le cadute – ha riferito il team manager Simone Barale - devo veramente ringraziare i tecnici ed i piloti perché hanno fatto un ottimo lavoro. Non tutti i round hanno un epilogo scontato, ma con la seconda posizione di Pozzato, abbiamo detto la nostra anche a Misano e vedere l’arrivo in volata con tutti i ragazzi del team a tifare, è stato un grandissimo segno di quanto lavoriamo gli uni per gli altri. Ci rifaremo senz’altro a Misano tra poco meno di due mesi”.

Maximilian Seelos ripreso in curva

La Black Racing ringrazia tutti gli sponsor per il supporto che forniscono in questa stagione agonistica: TOP Serramenti, TOP Serramenti Design, Poppi Clementino SpA, Magazzini Edili Tontine, P.D. Impresa Edile, D&B Automazioni Srl, CTM Srl, Erregi Srl, I Freschi di Zurli Alessandro, Istituto Ottico Boselli, I Mengoni SaS, XBW Srl, Moss Srl, Dott. Andrea Mascarello, Tipolito Martini Srl, Proforma Consulting, MP Gamma Srl, Sine Cura, Sirp Srl e Gastaldi Officine Srl.

Un doveroso ringraziamento va anche ai partner tecnici Penny Racing Service, Micron Srl, Magigas, Graph-Art, Vircos, Al Cappello Alpino e Galfer.

Il prossimo l’appuntamento è previsto per il weekend del 3 agosto, quando si correrà il terzo round, ancora sul Misano World Circuit “Marco Simoncelli”.