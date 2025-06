Corsa in montagna: Matteo Bagnus quarto nell’International Under 18 Mountain Running Cup

Quarto posto per Matteo Bagnus (Pod. Valle Varaita) sabato 14 giugno nell’International Under 18 Mountain Running Cup a Donovaly, in Slovacchia.

Impegnativo il tracciato di 5,6km con 513 metri di dislivello e in sola salita. Il cuneese taglia il traguardo in 29:03 dopo essere stato a lungo il lotta per il terzo posto, sfuggitogli per soli 4 secondi e dopo aver corso gran parte della gara insieme a Francesco Gianola, poi secondo al traguardo (28:40).



Vittoria azzurra però nella classifica a squadre grazie alla quindicesima posizione di Filippo Bertazzini (30:28), 18esimo Marco Magistro (30:48). Azzurri a quota 21 punti, argento per la Spagna (24) e bronzo agli Stati Uniti (38).