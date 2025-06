Giordano-Siragusa in gara al "Rallye San Martino di Castrozza e Primiero"

Il terzo appuntamento dell'International Rally Cup 2025 è probabilmente il più impegnativo del 2025 per l'equipaggio cuneese composto da Matteo Giordano e Manuela Siragusa che, il prossimo 20 e 21 giugno, affronterà il "45° Rallye San Martino di Castrozza e Primiero".

La gara trentina è tutta un saliscendi, con un percorso molto tecnico, di quasi 95 km di tratti cronometrati con partenza in notturna venerdì sera con la prova speciale "SMart" nell'abitato di San Martino di Castrozza.

Riordino, parco chiuso e sabato le restanti sei prove speciali che decideranno tutto: doppio passaggio sulle ps "Manghen" lunga circa 21 km, sulla "Val Malene" di 16,40 km e sulla "Gobbera", che misura 8,59 km e si caratterizza per una sequenza mozzafiato di otto tornanti da affrontare in discesa nel tratto finale, per poi tornare a San Martino di Castrozza per la premiazione.



Matteo Giordano e Manuela Siragusa saranno in gara con il numero 46 attaccato sulle portiere della Renault Clio Rally3 della KZ Racing, in collaborazione con Tiesse Suzuki Asti, da leader del Trofeo 4RM dell'I.R.C. 2025, a punteggio pieno dopo i primi due appuntamenti tra Isola d'Elba e Taro.



"Questo rally per noi ha tanto fascino così come tante incognite: per fare bene bisogna prendere dei rischi su tratti cronometrati molto tecnici, in cui sarà fondamentale avere buone gomme e non surriscaldare i freni che saranno messi alla frusta nei lunghi tratti in discesa previsti lungo il percorso" commentano i coniugi cuneesi alla vigilia della gara trentina.



Classifica Trofeo 4RM dell'I.R.C. 2025 dopo due gare:

Giordano 110, Scalco 73, Rossi 66, Guerra 42, Ciardi 41, Gelsomino 2, Battaglin 0.