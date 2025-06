Il Panathlon Club Cuneo in visita al Parco Marguareis

Tra Sport e Relax - I Parchi Italiani: una opportunità per svolgere attività motoria all’aria aperta, socializzare e passare una giornata all’insegna del benessere e del relax.

Questo il tema dell’incontro conviviale organizzato dal Panathlon Club Cuneo in collaborazione con Riccardo Lussignoli - Responsabile Settore Forestale Parco Marguareis, Claudio Melchio, Guardiaparco - Parco Naturale Alpi Marittime e con Piermario Giordano - Commissario Parco Naturale Alpi Marittime.

La Cascata del Saut

La giornata, oltre all’incontro conviviale, prevedeva una passeggiata alla cascata del Saut (accompagnati dal Guardiaparco Claudio Melchio) e la visita alla Certosa di Pesio (accompagnati da Riccardo Lussignoli).

Nelle relazioni presentate durante la conviviale è emersa l’importanza di proteggere i nostri splendidi parchi e di svolgere attività motoria al loro interno.

Scorcio della Certosa di Pesio

La attività motoria è salute. Gli effetti positivi dell’attività fisica riscontrati in tutti i soggetti, senza distinzione di sesso od età, sono sia il miglioramento nella percezione della qualità della vita, sia la riduzione dell’insorgenza di depressione e insonnia con evidenti benefici sull’obesità e sulle sindromi metaboliche, miglior funzionamento del sistema immunitario, riduzione del rischio di malattie cardio vascolari e riduzione del rischio di sviluppare tumori (es. della mammella e del colon-retto).

Nel corso della conviviale è stato presentato dal Presidente del Panathlon Club Cuneo Carlo Ripa e dalla vicepresidente Chiara Blangetti, il nuovo socio del Club Cuneo: Franco Civallero.

Il nuovo socio Franco civallero tra Chiara Blangetti e Carlo Ripa

Al temine della giornata è stata anche comunicata la seconda tappa della mostra "Donne e Motori - non solo un affare maschile" ideata dalla socia Panathlon Adriana Balzarini.

Le "Donne per la Granda" in collaborazione con il Panathlon Club Cuneo, il Panathlon Club Bra e con il patrocinio del Comune di Bra, inaugureranno la mostra presso l'Istituto Salesiano San Domenico Savio in Viale Rimembranze 19 a Bra, mercoledì 18 giugno, alle ore 17.00.

Nella mostra, che si articola in 21 pannelli, ricchi di fotografie e descrizioni, vengono celebrate donne creative, donne intraprendenti, donne finanziatrici, donne al servizio degli altri con la loro automobile, donne pilota, donne manager.

Le donne a dispetto del sarcasmo e dell'ironia, non solo si sono cimentate nella guida fin dall'800 ma hanno contribuito e contribuiscono con le loro invenzioni e il loro intuito a rendere la guida più sicura e le auto più belle ed accattivanti.