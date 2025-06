A Bergamo eletti i bimbi più belli del Piemonte

In foto la piccola Adele Scalzo

C’è anche una braidese tra i vincitori del concorso, che ha assegnato la fascia di bambina più bella del Piemonte, riservato ai piccoli tra 0 e 12 anni.

Lei è Adele Scalzo di quasi 6 anni e rappresenterà la regione piemontese nella sua categoria alla finalissima di Miss bambina più bella d’Italia.

L’evento, organizzato da Astro Agency, in collaborazione con Italia Fashion Models, si è svolto domenica 8 giugno a Bergamo, presso l’Hotel Winter Garden di Grassobbio.

La piccola è stata accompagnata da mamma e papà, che commentano così il risultato: «Per lei è stata un’esperienza mai fatta prima. Arrivata per gioco è uscita vincitrice. Adele, che a settembre farà la 1ª elementare, è appassionata di sport, frequenta la scuola di danza classica, la scuola di circo e fa corsi di nuoto a Bra».

Aggiungendo: «Al book fotografico che si è svolto a Madonna dell’Olmo, affrontato con disinvoltura e incentivata dagli organizzatori del concorso a continuare questo percorso, si è divertita così tanto da voler partecipare alla sfilata e alle selezioni regionali. Adele adora viaggiare in aereo e quindi è già pronta a volare a Roma per la finale nazionale in programma nel mese di settembre».

Per seguire l’avventura di Adele basterà collegarsi ai canali social della manifestazione.